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Juventus e Inter de Milão empatam sem gols, e time de Cristiano Ronaldo está na final Copa da Itália

Após vitória de virada da Velha Senhora na ida, equipes empatam em 0 a 0 em Turim e time de Andrea Pirlo espera vencedor de Atalanta e Napoli para saber adversário da decisão...
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Publicado em 

09 fev 2021 às 18:38

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 18:38

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
A Juventus está na final da Copa da Itália. Nesta terça-feira, a Velha Senhora recebeu a Inter de Milão pelo jogo de volta da semifinal da competição e as equipes empataram em 0 a 0 no Allianz Stadium. Como o time de Cristiano Ronaldo venceu na ida por 2 a 1, a vaga está assegurada. O adversário na decisão será Atalanta ou Napoli.
+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoPERDEU A CHANCEPrecisando da vitória para avançar, a Inter de Milão se lançou ao ataque no primeiro tempo e chegou a criar algumas chances. A melhor delas foi com Lautaro Martínez, que em bola sobrada na área viu o gol vazio, mas pegou errado e não balançou as redes.
HANDANOVIC SALVANo segundo tempo foi a vez de Cristiano Ronaldo ter duas grandes chances de colocar a Juventus na frente do placar, mas o goleiro Handanovic parou o camisa 7. Na primeira, o português ficou cara a cara e bateu em cima do arqueiro. Na segunda, o astro da Juve passou no meio de dois marcadores e viu o esloveno fazer um milagre para evitar o gol.
PRESSÃONo fim, a Inter novamente foi ao ataque desesperadamente em busca de um gol para colocar fogo na partida, mas a defesa da Juventus, em grande dia, não permitiu que Lukaku e companhia balançassem as redes do veterano Gianluigi Buffon.
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FINAL​Na decisão da Copa da Itália, marcada para o dia 19 de maio, no Estádio Olímpico de Roma, a Juventus enfrentará Atalanta ou Napoli. As duas equipes decidem o segundo finalista nesta quarta-feira, em Bérgamo.

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