Juventus e Inter de Milão empatam sem gols, e time de Cristiano Ronaldo está na final Copa da Itália

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP

A Juventus está na final da Copa da Itália. Nesta terça-feira, a Velha Senhora recebeu a Inter de Milão pelo jogo de volta da semifinal da competição e as equipes empataram em 0 a 0 no Allianz Stadium. Como o time de Cristiano Ronaldo venceu na ida por 2 a 1, a vaga está assegurada. O adversário na decisão será Atalanta ou Napoli.

+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoPERDEU A CHANCEPrecisando da vitória para avançar, a Inter de Milão se lançou ao ataque no primeiro tempo e chegou a criar algumas chances. A melhor delas foi com Lautaro Martínez, que em bola sobrada na área viu o gol vazio, mas pegou errado e não balançou as redes.

HANDANOVIC SALVANo segundo tempo foi a vez de Cristiano Ronaldo ter duas grandes chances de colocar a Juventus na frente do placar, mas o goleiro Handanovic parou o camisa 7. Na primeira, o português ficou cara a cara e bateu em cima do arqueiro. Na segunda, o astro da Juve passou no meio de dois marcadores e viu o esloveno fazer um milagre para evitar o gol.

PRESSÃONo fim, a Inter novamente foi ao ataque desesperadamente em busca de um gol para colocar fogo na partida, mas a defesa da Juventus, em grande dia, não permitiu que Lukaku e companhia balançassem as redes do veterano Gianluigi Buffon.

+ Tem clube interessado em Alexandre Pato: veja jogadores com passagem por seleção que estão sem time