Juventus e Inter de Milão disputam a contratação de Nuno Mendes

Com apenas 18 anos, Nuno Mendes já atrai interesse de gigantes da Europa. De acordo com o "Gazzetta dello Sport", Inter de Milão e Juventus duelam pela contratação da joia do Sporting.

A evolução de Nuno Mendes nesta temporada é observada de perto pelo scout dos dois clubes. De acordo com o Transfermarkt, o lateral é avaliado como um dos sub-18 mais valiosos da Europa.Na última janela de transferências, o nome de Nuno Mendes foi associado aos clubes ingleses como Manchester United e Liverpool. Além desses, o Milan também manifestou desejo no jogador.