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Juventus e Inter de Milão disputam a contratação de Nuno Mendes

Lateral do Sporting é visto como uma joia do futebol português e é um dos
sub-18 mais valiosos da Europa, de acordo com o Transfermarkt...
LanceNet

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Publicado em 

12 nov 2020 às 14:32

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 14:32

Crédito: Divulgação / Sporting
Com apenas 18 anos, Nuno Mendes já atrai interesse de gigantes da Europa. De acordo com o "Gazzetta dello Sport", Inter de Milão e Juventus duelam pela contratação da joia do Sporting.
A evolução de Nuno Mendes nesta temporada é observada de perto pelo scout dos dois clubes. De acordo com o Transfermarkt, o lateral é avaliado como um dos sub-18 mais valiosos da Europa.Na última janela de transferências, o nome de Nuno Mendes foi associado aos clubes ingleses como Manchester United e Liverpool. Além desses, o Milan também manifestou desejo no jogador.
Titular absoluto, a joia do Sporting tem contrato com o clube até 2025 e uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros (cerca de R$ 287 milhões).

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