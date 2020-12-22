Juventus é derrotada pela Fiorentina e perde a invencibilidade no Italiano

Crédito: Fiorentina vence Juventus fora de casa - Divulgação - Fiorentina

Fim da invencibilidade. A Juventus perdeu para Fiorentina por 3 a 0, em casa, nesta terça-feira, pelo Campeonato Italiano. Com a derrota, a Juve não está mais invicta na Série A. Vlahovic, Cáceres e Alex Sandro (contra) marcaram os gols da Fiorentina.

> Confira e simule a tabela do Campeonato Italiano

Após a grande vitória, a Fiorentina subiu para 14º colocação, com 14 pontos conquistados. A Juventus perdeu a oportunidade de tentar se aproximar do líder Milan e permanece em quarto lugar com 24 pontos.

O JOGO Pressionada para sair da zona de rebaixamento, a Fiorentina surpreendeu abriu o placar logo aos dois minutos, no primeiro lance de perigo do jogo. Ribéry acionou Vlahovic, que tocou por cima de Szczesny e marcou. A Juventus tentava se reorganizar em campo, conseguiu criar duas tentativas de ataque, mas a pressão foi freada aos 15 minutos. Cuadrado fez falta dura em Castrovilli e foi expulso.

Com um a menos no placar, a Juventus só conseguiu assustar em um chute de fora da área de Cristiano Ronaldo, aos 36 minutos, mas o goleiro Dragowski garantiu o resultado na primeira etapa.

Na volta para segunda etapa, a Juventus quase empatou. Aos 11, Danilo cruzou para Cristiano Ronaldo que, de cabeça, mandou para o fundo do gol. Apesar disso, o bandeira já havia flagrado em posição de impedimento e o gol foi anulado.

A Fiorentina se fechou e, comandada por Ribery, tentava explorar os contra-ataques para matar a partida. Aos 30, Ribéry tocou para Biraghi, que cruzou para área. Alex Sandro tentou cortar e acabou marcando contra.