Juventus desiste de repatriar o francês Paul Pogba

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O meio-campo Paul Pogba não deve voltar à Juventus na próxima temporada. De acordo com o jornal "Corriere dello Sport", o clube italiano desistiu da contratação do jogador por conta do alto custo que teria que desembolsar na operação e também por conta do alto salário do francês. A crise econômica provocada pelo novo coronavírus atrapalha grandes investimentos.

Pogba foi contratado pelo Manchester United em 2016 por 105 milhões de euros (cerca de R$ 370 milhões na ocasião) e é inimaginável que os Red Devils o vendam por um valor muito abaixo disso. O campeão mundial em 2018 está avaliado em 80 milhões de euros (R$ 464 milhões) pelo site "Transfermarkt", especializado em valores de atletas.