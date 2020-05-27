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futebol

Juventus desiste de repatriar o francês Paul Pogba

Jogador do Manchester United era alvo do clube italiano, onde atuou entre 2012 e 2016. Alto custo na operação e salário astronômico do atleta seriam os empecilhos...
LanceNet

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Publicado em 

27 mai 2020 às 18:06

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 18:06

Crédito: PAUL ELLIS / AFP
O meio-campo Paul Pogba não deve voltar à Juventus na próxima temporada. De acordo com o jornal "Corriere dello Sport", o clube italiano desistiu da contratação do jogador por conta do alto custo que teria que desembolsar na operação e também por conta do alto salário do francês. A crise econômica provocada pelo novo coronavírus atrapalha grandes investimentos.
Pogba foi contratado pelo Manchester United em 2016 por 105 milhões de euros (cerca de R$ 370 milhões na ocasião) e é inimaginável que os Red Devils o vendam por um valor muito abaixo disso. O campeão mundial em 2018 está avaliado em 80 milhões de euros (R$ 464 milhões) pelo site "Transfermarkt", especializado em valores de atletas.
Recentemente, o jornal "Marca", da Espanha, afirmou que o Real Madrid, que era outro interessado em Pogba, também desistiu da contratação do jogador pelos mesmos motivos da Velha Senhora.E MAIS:Jogos da La Liga poderão ser disputados às segundas e sextasJornal diz que Balotelli deixará o Brescia e afirma que Brasil é o provável destinoVÍDEO: Treino do Real Madrid tem passe genial de Marcelo e bela homenagem às vítimas da COVID-19Por vaias, Bale critica torcedores do Real Madrid E MAIS:

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