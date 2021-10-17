Juventus derrota a Roma, engata a quarta vitória seguida e encosta no G4 do Campeonato Italiano

Crédito: Juventus vence a Roma e segue na caça ao líder Napoli, que tem 10 pontos a mais (MARCO BERTORELLO / AFP

Com gol do jovem Moise Kean, de 21 anos, aos 16 do primeiro tempo, a Juventus venceu a Roma por 1 a 0, neste domingo, em Turim, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Italiano. Os romanos perderam pênalti aos 45 da etapa inicial, com Veretout.

A Juventus contou com um brasileiro no time titular, o lateral-direito Danilo, que jogou os 90 minutos. No banco, ficaram Arthur e Kaio Jorge, enquanto Alex Sandro entrou na reta final do jogo. Já a Roma teve o zagueiro Ibañes nos 11 iniciais, enquanto o goleiro Fuzato foi opção como reserva. CONFIRA AQUI A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANO

Panorama da competição

Após ficar as quatro primeiras rodadas sem vencer, a Juventus engatou o quarto triunfo consecutivo, todos por um gol de diferença, e agora soma 14 pontos, em sétimo lugar. Os quatro primeiros, que hoje iriam para a Champions de 2022/2023, são Napoli (24 pontos e com 100% de aproveitamento), Milan (22), Internazionale (17), além da própria Roma, com 15.

Todos somam 8 jogos, assim como Lazio e Atalanta, quinto e sexto, respectivamente, e que hoje iriam para a Liga Europa. A Juventus ficaria com a única vaga da Liga Conferência, mas pode ser ultrapassada pela Fiorentina, que joga nesta segunda-feira e tem 12 pontos.