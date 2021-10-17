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Juventus derrota a Roma, engata a quarta vitória seguida e encosta no G4 do Campeonato Italiano

Velha Senhora vence a Loba por 1 a 0, com gol do jovem Kean, mas não diminui a distância para o líder Napoli, que também ganhou na rodada. Romanos perdem pênalti...
LanceNet

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Publicado em 

17 out 2021 às 17:41

Publicado em 17 de Outubro de 2021 às 17:41

Crédito: Juventus vence a Roma e segue na caça ao líder Napoli, que tem 10 pontos a mais (MARCO BERTORELLO / AFP
Com gol do jovem Moise Kean, de 21 anos, aos 16 do primeiro tempo, a Juventus venceu a Roma por 1 a 0, neste domingo, em Turim, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Italiano. Os romanos perderam pênalti aos 45 da etapa inicial, com Veretout.
A Juventus contou com um brasileiro no time titular, o lateral-direito Danilo, que jogou os 90 minutos. No banco, ficaram Arthur e Kaio Jorge, enquanto Alex Sandro entrou na reta final do jogo. Já a Roma teve o zagueiro Ibañes nos 11 iniciais, enquanto o goleiro Fuzato foi opção como reserva. CONFIRA AQUI A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANO
Panorama da competição
Após ficar as quatro primeiras rodadas sem vencer, a Juventus engatou o quarto triunfo consecutivo, todos por um gol de diferença, e agora soma 14 pontos, em sétimo lugar. Os quatro primeiros, que hoje iriam para a Champions de 2022/2023, são Napoli (24 pontos e com 100% de aproveitamento), Milan (22), Internazionale (17), além da própria Roma, com 15.
Todos somam 8 jogos, assim como Lazio e Atalanta, quinto e sexto, respectivamente, e que hoje iriam para a Liga Europa. A Juventus ficaria com a única vaga da Liga Conferência, mas pode ser ultrapassada pela Fiorentina, que joga nesta segunda-feira e tem 12 pontos.
Na próxima, as duas equipes têm clássicos. A Juventus vai até Milão medir forças com a Internazionale, no domingo que vem, dia 24, às 15h45, no principal clássico do Norte do país. Já a Loba medirá forças com o Napoli, em Roma, no mesmo dia, mas às 13h, em uma rivalidade que estremece o Sul da Bota.

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