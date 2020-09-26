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futebol

Juventus de Pirlo viaja para encarar a abalada Roma pelo Italiano

Técnico da Juventus mostra felicidade com entusiasmo dos jogadores para a temporada, enquanto Paulo Fonseca quer manter identidade de jogo contra a Velha Senhora...

Publicado em 26 de Setembro de 2020 às 13:38

LanceNet

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Publicado em 

26 set 2020 às 13:38
Crédito: Juventus teve ótimo início de Campeonato Italiano no comando de Pirlo (Miguel MEDINA / AFP
A Juventus quer defender o título e terá o primeiro grande adversário no Campeonato Italiano neste domingo, às 15h45 (horário de Brasília). Apesar da pesada derrota sofrida na primeira rodada, a Roma promete ser um adversário difícil e irá contar com Dzeko, alvo de desejo de Pirlo no mercado, para marcar gols contra a Velha Senhora.
O técnico Pirlo não revelou se Morata vai começar a partida contra a Roma, mas ressaltou a importância da temporada e a motivação de seus jogadores. O ex-jogador também falou sobre Dzeko.
- O desejo dos meninos me deixa confortável, apesar dos nove títulos consecutivos. Nós mudamos a forma de trabalhar, a carga horária, mas vejo muito entusiasmo de trabalhar e isso vai melhorar. O Campeonato Italiano é difícil se você não estiver 100% mental e fisicamente. Dzeko é um grande jogador e infelizmente estará contra a gente.
Pelo lado da Roma, o técnico Paulo Fonseca espera contar com o centroavante bósnio para o duelo e quer manter a identidade da equipe independentemente do adversário.
- Não queremos mudar a identidade porque jogamos contra a Juventus. Temos que pressionar muito, mas temos que ser equilibrados, temos que ser uma equipe muito compacta. Pirlo é um treinador jovem, eu vi o jogo contra a Sampdoria e eles são mais dinâmicos, fazem movimentos diferentes, gostei muito.
O confronto coloca frente a frente os atuais campeões italianos contra o plantel que terminou o torneio na 5ª colocação na última temporada. Ambos os times devem lutar por vagas em competições europeias ao final da temporada e a partida pode ser decisiva para a sequência da competição.

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