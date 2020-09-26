Juventus de Pirlo viaja para encarar a abalada Roma pelo Italiano

Crédito: Juventus teve ótimo início de Campeonato Italiano no comando de Pirlo (Miguel MEDINA / AFP

A Juventus quer defender o título e terá o primeiro grande adversário no Campeonato Italiano neste domingo, às 15h45 (horário de Brasília). Apesar da pesada derrota sofrida na primeira rodada, a Roma promete ser um adversário difícil e irá contar com Dzeko, alvo de desejo de Pirlo no mercado, para marcar gols contra a Velha Senhora.

O técnico Pirlo não revelou se Morata vai começar a partida contra a Roma, mas ressaltou a importância da temporada e a motivação de seus jogadores. O ex-jogador também falou sobre Dzeko.

- O desejo dos meninos me deixa confortável, apesar dos nove títulos consecutivos. Nós mudamos a forma de trabalhar, a carga horária, mas vejo muito entusiasmo de trabalhar e isso vai melhorar. O Campeonato Italiano é difícil se você não estiver 100% mental e fisicamente. Dzeko é um grande jogador e infelizmente estará contra a gente.

Pelo lado da Roma, o técnico Paulo Fonseca espera contar com o centroavante bósnio para o duelo e quer manter a identidade da equipe independentemente do adversário.

- Não queremos mudar a identidade porque jogamos contra a Juventus. Temos que pressionar muito, mas temos que ser equilibrados, temos que ser uma equipe muito compacta. Pirlo é um treinador jovem, eu vi o jogo contra a Sampdoria e eles são mais dinâmicos, fazem movimentos diferentes, gostei muito.