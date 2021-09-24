Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Juventus da Mooca tem título de 1934 reconhecido e se torna oficialmente campeão do Paulistão
futebol

Juventus da Mooca tem título de 1934 reconhecido e se torna oficialmente campeão do Paulistão

Equipe conquistou o título quando ainda jogava com o nome de Clube Atlético Fiorentino e bateu a Ponte Preta...

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 23:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 set 2021 às 23:48
Crédito: Ale Viana / Juventus
O Clube Atlético Juventus, também conhecido como Juventus da Mooca, teve seu título estadual de 1934 reconhecido pela Federação Paulista de Futebol nesta quinta-feira. A homologação do campeonato faz parte do livro "125 Anos de História - A Enciclopédia do Futebol Paulista", lançado pela FPF. > Confira a classificação atualizada do Brasileirão 2021 e simule as rodadas!
Antonio Ruiz Gonsalez, presidente do Juventus, recebeu uma placa comemorativa do presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, registrando o reconhecimento do título de 1934. Naquele campeonato, o clube ainda era conhecido como Clube Atlético Fiorentino e bateu a Ponte Preta para conquistar o Paulistão.O Juventus também entregou a placa e o troféu original aos seus trocedores como maneira de celebrar o reconhecimento do título. Este é o único troféu que o clube possui na primeira divisão de um campeonato. A equipe também já levantou a Série B do Brasileirão em 1983, a Série A2 do Paulistão em 1929 e 2005, além da Copa Paulista em 2007.
+ Conheça o novo app do LANCE! e fique por dentro dos resultados e notícias!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados