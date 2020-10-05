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futebol

Juventus confirma a chegada de Chiesa, ex-Fiorentina

Jogador era um dos destaques da equipe de Florença e chega por empréstimo
de dois anos com obrigação de compra ao final do período...
LanceNet

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Publicado em 

05 out 2020 às 15:44

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 15:44

Crédito: Ponta tem 22 anos e acumula passagem pela seleção italiana (Divulgação/Twitter da Juventus
Cristiano Ronaldo tem um novo companheiro de time. A Juventus anunciou nesta segunda-feira a contratação do ponto Federico Chiesa, de 22 anos. O jogador chega da Fiorentina para um empréstimo de dois anos com obrigação de compra por parte da Velha Senhora, ao término do vínculo, estipulada em 50 milhões de euros. O novo reforço foi formado na Viola e lá, disputou 155 jogos, tendo anotado 35 gols. O ponta evoluiu e tornou-se titular absoluto da equipe de Florença nas últimas duas temporadas, o que lhe rendeu convocações para a seleção italiana.
Federico é filho de Enrico Chiesa, ex-jogador da própria Fiorentina, além de Sampdoria, Siena e Parma. Neste último, jogou ao lado de Gianluigi Buffon, agora companheiro de time de seu filho.

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