Juventus confirma a chegada de Chiesa, ex-Fiorentina

Cristiano Ronaldo tem um novo companheiro de time. A Juventus anunciou nesta segunda-feira a contratação do ponto Federico Chiesa, de 22 anos. O jogador chega da Fiorentina para um empréstimo de dois anos com obrigação de compra por parte da Velha Senhora, ao término do vínculo, estipulada em 50 milhões de euros. O novo reforço foi formado na Viola e lá, disputou 155 jogos, tendo anotado 35 gols. O ponta evoluiu e tornou-se titular absoluto da equipe de Florença nas últimas duas temporadas, o que lhe rendeu convocações para a seleção italiana.