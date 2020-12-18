Juventus avalia troca de Dybala e Bernardeschi por Paul Pogba

A Juventus está disposta a incluir Dybala e Bernardeschi na operação para contratar Paul Pogba, segundo a “ESPN”. Apesar do francês ter contrato até 2022 com o Manchester United, ambas as partes valorizam a separação e a Velha Senhora é uma das principais candidatas a receber o camisa seis.

Mino Raiola, empresário do meio-campista, afirmou que o atleta não irá renovar seu contrato com os Diabos Vermelhos e que seu tempo em Manchester havia acabado. No entanto, o objetivo tanto do clube quanto do agente do jogador é que Pogba termine a temporada na Inglaterra para ser negociado no verão europeu.A imprensa inglesa também já especulou uma possível troca entre Cristiano Ronaldo e o francês. Com isso, a forma como a negociação deve acontecer já parece acertada, mas as peças que vão entrar na operação precisam ser definidas pelas duas equipes em meio ao período de crise econômica.