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futebol

Juventus avalia troca de Dybala e Bernardeschi por Paul Pogba

Equipe italiana é uma das favoritas para contratar o meio-campista francês na próxima temporada. Imprensa inglesa especula troca entre camisa seis e Cristiano Ronaldo...
LanceNet

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Publicado em 

18 dez 2020 às 09:57

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 09:57

Crédito: MICHAEL STEELE / AFP
A Juventus está disposta a incluir Dybala e Bernardeschi na operação para contratar Paul Pogba, segundo a “ESPN”. Apesar do francês ter contrato até 2022 com o Manchester United, ambas as partes valorizam a separação e a Velha Senhora é uma das principais candidatas a receber o camisa seis.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Mino Raiola, empresário do meio-campista, afirmou que o atleta não irá renovar seu contrato com os Diabos Vermelhos e que seu tempo em Manchester havia acabado. No entanto, o objetivo tanto do clube quanto do agente do jogador é que Pogba termine a temporada na Inglaterra para ser negociado no verão europeu.A imprensa inglesa também já especulou uma possível troca entre Cristiano Ronaldo e o francês. Com isso, a forma como a negociação deve acontecer já parece acertada, mas as peças que vão entrar na operação precisam ser definidas pelas duas equipes em meio ao período de crise econômica.

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