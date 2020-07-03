Juventus aposta na boa fase de CR7 para vencer o clássico contra o Torino

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP

Visando se consolidar cada vez mais na liderança do Campeonato Italiano, a Juventus recebe o Torino pela 30ª rodada, neste sábado (4), às 12h15 (horário de Brasília).

FALA, PROFESSOR!"Ronaldo e Dybala estão aprendendo a jogar melhor juntos. Já perceberam que o Dybala pode voltar para vir buscar as bolas aos meios-campistas e lançar o Ronaldo nas costas da defesa, aproveitando a velocidade dele. Vejo-os treinando isto constantemente nos treinos", disse Maurizio Sarri, treinador da Juventus.

O ARTILHEIROEm grande fase, Cristiano Ronaldo é o vice-artilheiro da Serie A. O português balançou as redes 24 vezes em 25 partidas. No último jogo, o atacante fez um lindo gol de fora da área.

NA LIDERANÇAA Juventus lidera o Campeonato Italiano, com quatro pontos à frente da Lazio, em segundo lugar. Por outro lado, o Torino está na 14ª posição, a seis pontos da zona de rebaixamento.