Juventus anuncia Pirlo como novo técnico após demissão de Sarri

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A Juventus anunciou Andrea Pirlo como novo técnico da equipe após a demissão de Maurizio Sarri neste sábado. O ex-jogador, que foi contratado para comandar a equipe sub-23 recentemente, já vai assumir o time profissional.- A escolha de hoje se baseia na crença de que Pirlo tem tudo para liderar, desde sua estreia no banco de reservas, um time experiente e talentoso para buscar novos sucessos - disse a Juventus em comunicado.

O contrato de Pirlo será de dois anos, com duração até junho de 2022, ao final da temporada 2021/22.