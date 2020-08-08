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futebol

Juventus anuncia Pirlo como novo técnico após demissão de Sarri

Contratado para ser o treinador da equipe sub-23 da Velha Senhora há poucas semanas, ex-jogador substitui Maurizio Sarri e assume comando do time principal da Bianconeri...
LanceNet

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Publicado em 

08 ago 2020 às 15:19

Publicado em 08 de Agosto de 2020 às 15:19

Crédito: Reprodução
A Juventus anunciou Andrea Pirlo como novo técnico da equipe após a demissão de Maurizio Sarri neste sábado. O ex-jogador, que foi contratado para comandar a equipe sub-23 recentemente, já vai assumir o time profissional.- A escolha de hoje se baseia na crença de que Pirlo tem tudo para liderar, desde sua estreia no banco de reservas, um time experiente e talentoso para buscar novos sucessos - disse a Juventus em comunicado.
O contrato de Pirlo será de dois anos, com duração até junho de 2022, ao final da temporada 2021/22.
Pirlo atuou na Juventus entre 2011 e 2015, onde conquistou quatro vezes o Campeonato Italiano, além de uma Copa da Itália. O jogador, que também foi campeão do mundo em 2006 com a Itália, atuou no New York City, dos Estados Unidos, entre 2015 e 2017, quando se aposentou. Desde então, Pirlo estuda e se prepara para virar técnico.

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