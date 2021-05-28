Juventus anuncia contratação de Allegri para o lugar de Pirlo

Pela Juventus, Allegri conquistou cinco Scudettos, conquistados em sua primeira aventura na Juventus estão gravados na história do clube: cinco Scudetti, quatro Copas da Itália, duas Supertaças, e chegou à duas finais de Liga dos Campeões."E então estamos prontos para recomeçar com Allegri, para construir nosso futuro juntos; com o seu enorme profissionalismo, a sua força moral, com as ideias brilhantes de um técnico capaz de acertar as cartas, dentro e fora do campo. Com o seu sorriso, uma espécie de “assinatura”. Com sua forma de entender o futebol e a vida: simplicidade, vontade de jogar para baixo, empenho em aproveitar cada belo momento que viver na Juventus pode dar e vai dar", diz o comunicado oficial da Juventus.

"Minha primeira temporada como gerente acabou. Foi um ano intenso, complicado, mas, de qualquer modo, maravilhoso. Quando fui chamado pela Juventus nunca pensei no risco que corria, embora fosse bastante evidente. O respeito pelas cores desta camisa prevaleceu e a vontade de me envolver ao mais alto nível no projeto que me foi proposto. Se tivesse que voltar faria exatamente a mesma escolha, embora ciente de todos os obstáculos que encontrei relacionados a um período tão difícil para todos, que me impediram de planejar minhas intenções e meu estilo de jogo da melhor maneira possível, mas durante o qual, entretanto, alcancei os objetivos que me foram solicitados. Esta aventura, apesar de um final inesperado, deixou ainda mais claro o que gostaria que fosse o meu futuro, que espero seja tão completo e cheio de satisfações como o que experimentei como jogador. É hora de voltar ao jogo e enfrentar novos desafios. No entanto, quero agradecer à família Juventus e a todos aqueles que estiveram perto de mim nesta temporada".