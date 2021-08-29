Juventude x São Paulo: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Com bons resultados nas últimas partidas do Brasileirão, o São Paulo se recuperou na tabela e está, atualmente, apenas três pontos de entrar na zona de classificação para a pré-Libertadores. Assim, a partida contra o Juventude pode fazer com que a equipe entre no período de treinos e folgas em uma boa posição na parte de cima da tabela.

Uma derrota pode significar, porém, a interrupção de uma grande sequência da equipe no torneio nacional e, por consequência, fazer com que o Tricolor caia algumas posições na tabela, estando apenas três pontos acima do 16º colocado.

A equipe, no entanto, vem de um empate por 2 a 2 diante do Fortaleza, com gosto de derrota pelos gols sofridos já nos minutos finais. O confronto segue aberto e será decidido no dia 15 de setembro na Arena Castelão, com mando do time nordestino, embora não haja mais regra de gols fora de casa.

Do outro lado, o Juventude, adversário são paulino neste fim de semana, vem de dois jogos sem perder (um empate e uma derrota), mas não terá u dos seus principais jogadores contra o Tricolor Paulista, Paulinho Boia,que tem dois gols marcados neste Brasileirão, mas não aturá contra o São Paulo, por possuir vínculo contratual com o clube do Morumbi,

O meia Wescley segue com um edema na coxa e será desfalque para a equipe de Caxias nesta rodada.

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Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)Data e Horário: 29 de agosto de 2021, às 16hÁrbitro: Antonio Dib Moraes de Souza (PI)Assistentes: Rogério de Oliveira Braga e Márcio Iglésias Araújo Silva (ambos PI)Árbitro de vídeo: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Onde acompanhar: Globo (SP, PR, RS, GO, TO, MT, MS, CE e Uberlândia, Uberaba e Ituiutaba, MG), Premiere, Tempo Real do L! e em áudio na parceira LANCE!/Voz do Esporte.

JUVENTUDE

Marcelo Carné; Michel Macedo, Quintero, Rafael Forster (Vitor Mendes) e William Matheus; Dawhan, Matheus Jesus, Chico e Capixaba (Guilherme Castilho); Ricardo Bueno e Sorriso. Técnico: Pintado.

Desfalques: Wescley (lesão no tornozelo); Paulinho Boia (vínculo contratual com o São Paulo)

Pendurados: Marcelo Carné, Marcos Vinicios, Matheus Jesus, Chico, Capixaba e Wescley.

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Bruno Alves, Miranda e Léo; Luan; Daniel Alves, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara e Reinaldo; Rigoni e Pablo. Técnico: Hernán Crespo.

Desfalques: Lizieiro (suspenso pelo terceiro cartão amarelo); Arboleda e Wellington (lesão na coxa); Marquinhos (estiramento muscular); William (artroscopia no joelho).