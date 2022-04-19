Juventude x São Paulo: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

A terceira fase da Copa do Brasil vai começar para Juventude e São Paulo. As duas equipes se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 19h30, no Alfredo Jaconi, pelo jogo de ida da terceira fase da competição.
Do lado do Tricolor, o técnico Rogério Ceni deve colocar uma equipe mista em campo. Sem desfalques por lesões ou suspensões, o treinador pode poupar para evitar um desgaste físico do elenco, que vive uma maratona fora de casa, com quatro jogo seguidos como visitante.
Sendo assim, nomes como Luan, Arboleda e Miranda podem receber novas chances como titular. Já jogadores como Diego Costa, Welington e Igor Gomes devem ser poupados até mesmo da viagem. O Juventude busca se recuperar da goleada sofrida para o América-MG, por 4 a 1, em Belo Horizonte, pelo Brasileirão. O treinador Eduardo Baptista não poderá contar com o volante Jean e com o meia Marlon, com lesões musculares.
JUVENTUDE X SÃO PAULOLocal: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)Data/Horário: 20/04/2022, às 19h30Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)Assistentes: Daniel do Espirito Santo Parro (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)Onde acompanhar: Amazon Prime Vídeo e em Tempo Real na parceria LANCE!/Voz do EsporteJUVENTUDECésar; Rodrigo Soares, Paulo Miranda, Rafael Forster e Busanello; Yuri, Jadson e Chico; Capixaba, Paulinho Moccelin e Ricardo Bueno. Técnico: Eduardo Baptista.Desfalques: Jean e Marlon (lesionados)
SÃO PAULOJandrei, Igor Vinícius, Léo (Miranda), Arboleda e Reinaldo (Léo); Luan, Nestor, Gabriel Sara e Alisson (Rigoni); Eder (Luciano) e Calleri (Marquinhos). Técnico: Rogério CeniDesfalques: -