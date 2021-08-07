Juventude x Atlético-MG. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Juventude e Atlético-MG entram em campo neste domingo, 8 de agosto, às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time mineiro, vice-líder com 31 pontos, quer mais um triunfo, que poderá lhe dar a liderança da competição, ou não deixar o Palmeiras “escapar” na classificação. A equipe gaúcha, 13º, com 16 pontos, quer pontuar para evitar a aproximação da zona do rebaixamento. O técnico Marquinho Santos terá vários desfalques: Jadson e Wagner cumprem protocolo de isolamento para Covid-19, enquanto Vitor Mendes, Guilherme Castilho Bruninho, que pertencem ao Atlético-MG, não jogam por força de contrato. No Galo, Cuca deve mesclar titulares com reservas, as também terá ausências na equipe. Keno, em transição física, não jogará, assim como o medalhista de ouro Guilherme Arana, que ainda está com a seleção olímpica. Outra ausência é do chileno Vargas, que está suspenso pela expulsão diante do Athletico-PR. A possibilidade de não usar todos os titulares é para poupar os principais atletas para o primeiro duelo do Galo contra o River Plate, quarta-feira, 11 de agosto, às 21h30, em Buenos Aires, pelas quartas de final da Libertadores.