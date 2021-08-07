Juventude x Atlético-MG. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Juventude e Atlético-MG entram em campo neste domingo, 8 de agosto, às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time mineiro, vice-líder com 31 pontos, quer mais um triunfo, que poderá lhe dar a liderança da competição, ou não deixar o Palmeiras “escapar” na classificação. A equipe gaúcha, 13º, com 16 pontos, quer pontuar para evitar a aproximação da zona do rebaixamento. O técnico Marquinho Santos terá vários desfalques: Jadson e Wagner cumprem protocolo de isolamento para Covid-19, enquanto Vitor Mendes, Guilherme Castilho Bruninho, que pertencem ao Atlético-MG, não jogam por força de contrato. No Galo, Cuca deve mesclar titulares com reservas, as também terá ausências na equipe. Keno, em transição física, não jogará, assim como o medalhista de ouro Guilherme Arana, que ainda está com a seleção olímpica. Outra ausência é do chileno Vargas, que está suspenso pela expulsão diante do Athletico-PR. A possibilidade de não usar todos os titulares é para poupar os principais atletas para o primeiro duelo do Galo contra o River Plate, quarta-feira, 11 de agosto, às 21h30, em Buenos Aires, pelas quartas de final da Libertadores.
FICHA TÉCNICA DA PARTIDAJUVENTUDE X ATLÉTICO-MG Data: 8 de agosto de 2021Horário: 16h (de Brasília)Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)Assistentes: Cristhian Passos Sorence e Leone Carvalho Rocha (ambos de GO)VAR: Wagner Reway (GO)Onde assistir: Premiere e Globo MinasOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM JUVENTUDE (Técnico: Marquinhos Santos)Marcelo Carné; Michel Macedo (Paulo Henrique), Didi, Rafael Forster (Cléberson) e William Matheus (Alyson); Dawhan, Ricardinho, Matheus Jesus e Wescley; Paulinho Bóia e Roberson (Ricardo Bueno)
Desfalques: Jadson e Wagner (cumprindo protocolo isolamento para Covid-19), Vitor Mendes, Guilherme Castilho Bruninho ( pertencem ao Atlético-MG e não jogam por força de contrato)
ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)Everson; Guga, Nathan Silva, Junior Alonso (Igor Rabello) e Dodô; Allan, Jair e Nathan; Savarino (Dylan), Hulk e Eduardo Sasha Desfalques: Keno (em transição física), Zaracho (lesionado) Vargas (suspenso) e Arana (na seleção olímpica), Rafael (lesionado)