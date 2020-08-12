Juventude vence o Sampaio Corrêa e segue com 100% de aproveitamento na Série B

Crédito: Lucas Almeida/Sampaio Corrêa

Pela segunda rodada do Brasileirão da Série B, em pleno estádio Castelão, com um gol marcado em cobrança de pênalti, o Juventude venceu por 1 a 0 o time do Sampaio Corrêa.Na próxima rodada, o Juventude pega o Paraná Clube, no Durival de Britto, dia 14 de agosto. Já o Sampaio Corrêa enfrenta a Chapecoense, na Arena Condá, dia 16 de agosto.A partida

Mesmo jogando fora de casa, o Juventude não ficou intimidado e começou o jogo pressionando o Sampaio Corrêa. Inclusive, em cobrança de falta de Renato Cajá, a bola foi levantada na área e Gabriel Bispo conseguiu abrir o placar de cabeça. Mas o impedimento foi marcado e o gol foi anulado.

A anulação do gol e a blitz inicial dos gaúchos acordaram o time do Sampaio Corrêa, que em dois minutos criou duas ótimas chances. Mas Jackson e Gabriel Ramos acabaram desperdiçando suas oportunidades.

Quando tinha o domínio da bola, o Juventude até conseguia envolver bem o time Tricolor, mas sem oferecer muito perigo. Ao contrário dos visitantes, o Sampaio Corrêa conseguia com passes longos e em velocidade criar ótimas chances. A mais clara delas surgiu com Eloir, que invadiu a área, driblou o goleiro Marcelo Carné, mas acabou chutando em cima do zagueiro e perdendo uma oportunidade de ouro de inaugurar o marcador.

Assim como no início da partida, os gaúchos voltaram para o segundo tempo mostrando mais iniciativa, foram para cima do Tricolor e logo conseguiram uma penalidade ao seu favor. João Paulo ficou encarregado da cobrança. Ele não titubeou, bateu forte e balançou as redes: 1 a 0 para o Juventude.

Pouco depois do gol, o técnico Léo Condé, do Sampaio Corrêa, não teve dúvida e fez logo três alterações de uma vez. Após as substituições, a equipe Tricolor cresceu no jogo e foi para cima tentando furar a defesa adversária, mas os gaúchos conseguiam afastar qualquer tipo de investida do até ataque da Bolívia Querida.

O tempo era inimigo dos maranhenses, que tinham mais a posse de bola, rodavam ela com eficácia de um lado para o outro, mas não conseguiam de forma alguma furar a retranca dos gaúchos.