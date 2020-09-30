Juventude vence o Operário-PR e entra no G-4

Crédito: Arthur Dallegrave/ECJuventude

No Alfredo Jaconi, o Juventude venceu o Operário-PR pelo placar de 1 a 0, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com o resultado, o Juve foi para 19 pontos e subiu para 4ª colocação. O Fantasma permaneceu com 17 pontos e está no 8º lugar.Na próxima rodada, o Operário-PR enfrenta o Vitória, no Germano Krüger, no dia 02 de outubro. Já o Juventude visita a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, no dia 03 de outubro.

O jogo

Próximos do G-4, Juventude e Operário-PR entraram no gramado com apenas uma meta: conquistar os três pontos e nada mais. E as duas equipes colocaram o pé no acelerador e foram para cima em busca do gol.

Os paranaenses assustaram primeiro. Aos 14 minutos, Roger recebeu ótima passe dentro da área, girou e bateu. O goleiro Marcelo Carné estava ligado na jogada e conseguiu espalmar e salvar os gaúchos de tomar o gol.

Dois minutos, Roger e Marcelo Carné viriam a se reencontrar na partida. Igor colocou o braço na bola e o árbitro marcou pênalti. O centroavante do Fantasma bateu, mas o goleiro do Juve conseguiu defender a cobrança.

O jogo continuou bem disputado e com os dois times finalizando bastante em busca do primeiro gol.

Já quase no final do primeiro tempo, em duas finalizações de João Paulo, o Juventude mostrou ao Operário-PR que também conseguia criar oportunidades de perigo. Em ambos os chutes, Thiago Braga espalmou para fora.

Após o intervalo, o Juve voltou com tudo para etapa complementar. Em 11 minutos, foram três grandes chances desperdiçadas.

Mas a pressão do Juventude deu resultado. Aos 18 minutos, Wagner acertou um belo cruzamento. Dalberto subiu mais que o zagueiro Sosa e cabeceou no canto do goleiro Thiago Braga para abrir o marcador: 1 a 0 Juve.

Apesar da valentia do Operário-PR em buscar o empate, o Juventude foi quem conseguiu levar mais perigo ao longo do segundo tempo. Mas o goleiro Thiago Braga sempre estava lá para salvar o Fantasma de tomar mais gols.