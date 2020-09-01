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futebol

Juventude reduz média de gols sofridos com titularidade de Marcelo Carné

Goleiro sofreu apenas dois gols nos últimos seis jogos...

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 18:15

LanceNet

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Publicado em 

01 set 2020 às 18:15
Crédito: Porthus Junior/Agencia RBS
Muitos clubes do mundo inteiro vem sofrendo frequentemente com desfalques devido ao Covid e com Juventude não foi diferente. Recentemente, Marcelo Carné desfalcou a equipe por cinco partidas e na última rodada do Campeonato Gaúcho foi poupado.Com isso, Luís Carlos entrou e teve um bom desempenho, mas foram 10 gols sofridos e o time não conseguiu vencer. Já com Carné em campo nos últimos seis jogos atuando, foram quatro vitórias, dois empates e apenas dois gols sofridos. O arqueiro falou sobre a situação e seu retorno contra a Chape.
- Eu fico muito feliz. Sempre quando eu entro em campo, meu objetivo é sempre sofrer o mínimo de gols para nos aproximar dos nossos objetivos, não só com as defesas, mas com orientação para a linha defensiva. Eu acredito que nesse intervalo o nosso trabalho foi bem representado, o Luís quando esteve em campo foi bem, ajudou principalmente na nossa classificação para a Copa do Brasil defendendo pênalti e isso só reforça a importância do grupo e como o Juventude montou um elenco qualificado para brigar pelo acesso - afirmou.
O camisa 1 da equipe gaúcha ainda comentou sobre seus números e o retorno contra a Chapecoense na partida de hoje na Arena Condá, às 20h30.
- Muito feliz de retornar a meta, muito ruim quando a gente sai por um fator que não está no nosso controle. Estamos preparados para fazer um bom jogo, sabemos que será um adversário difícil e que vem de uma sequência boa, mas estamos motivados. Acredito em um bom jogo - concluiu.

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