Juventude reduz média de gols sofridos com titularidade de Marcelo Carné

Crédito: Porthus Junior/Agencia RBS

Muitos clubes do mundo inteiro vem sofrendo frequentemente com desfalques devido ao Covid e com Juventude não foi diferente. Recentemente, Marcelo Carné desfalcou a equipe por cinco partidas e na última rodada do Campeonato Gaúcho foi poupado.Com isso, Luís Carlos entrou e teve um bom desempenho, mas foram 10 gols sofridos e o time não conseguiu vencer. Já com Carné em campo nos últimos seis jogos atuando, foram quatro vitórias, dois empates e apenas dois gols sofridos. O arqueiro falou sobre a situação e seu retorno contra a Chape.

- Eu fico muito feliz. Sempre quando eu entro em campo, meu objetivo é sempre sofrer o mínimo de gols para nos aproximar dos nossos objetivos, não só com as defesas, mas com orientação para a linha defensiva. Eu acredito que nesse intervalo o nosso trabalho foi bem representado, o Luís quando esteve em campo foi bem, ajudou principalmente na nossa classificação para a Copa do Brasil defendendo pênalti e isso só reforça a importância do grupo e como o Juventude montou um elenco qualificado para brigar pelo acesso - afirmou.

O camisa 1 da equipe gaúcha ainda comentou sobre seus números e o retorno contra a Chapecoense na partida de hoje na Arena Condá, às 20h30.