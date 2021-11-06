Juventude recebe exposição fotográfica do projeto “Os Invictos”, em apoio ao novembro azul

A partir desta quarta-feira (03), o Juventude recebeu a exposição fotográfica do projeto “Os Invictos”, realizada pela AAPECAN, entidade de Caxias que oferece atendimento padrão, como assistência social, psicológica e grupos de apoio.Com o objetivo de incentivar os cuidados com a saúde dos homens e conscientizar a população sobre a prevenção ao Câncer de Próstata, as fotos, que foram feitas no Velopark, ficarão expostas no estádio Alfredo Jaconi até o dia 09 de novembro, nos espaços visitados durante o Jaconi Tour. A proposta do projeto “Os Invictos”, junto ao Movimento Novembro Azul, é marcar a luta contra o câncer de próstata. A partir disso, a campanha visa levar mais informações sobre o diagnóstico, tratamentos e cuidados necessários frente a esse cenário, visto que, grande parte dos homens não têm o hábito de cuidar da própria saúde. Além disso, o projeto combate o preconceito em torno dos exames preventivos, a partir da disseminação da informação por meio de campanhas educativas e ações interativas.