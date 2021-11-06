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Juventude recebe exposição fotográfica do projeto “Os Invictos”, em apoio ao novembro azul

Ação tem o objetivo de incentivar os cuidados com a saúde dos homens e conscientizar a população sobre a prevenção ao Câncer de Próstata...
LanceNet

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Publicado em 

06 nov 2021 às 18:31

Publicado em 06 de Novembro de 2021 às 18:31

Crédito: Fernando Alves/ E.C.Juventude
A partir desta quarta-feira (03), o Juventude recebeu a exposição fotográfica do projeto “Os Invictos”, realizada pela AAPECAN, entidade de Caxias que oferece atendimento padrão, como assistência social, psicológica e grupos de apoio.Com o objetivo de incentivar os cuidados com a saúde dos homens e conscientizar a população sobre a prevenção ao Câncer de Próstata, as fotos, que foram feitas no Velopark, ficarão expostas no estádio Alfredo Jaconi até o dia 09 de novembro, nos espaços visitados durante o Jaconi Tour. A proposta do projeto “Os Invictos”, junto ao Movimento Novembro Azul, é marcar a luta contra o câncer de próstata. A partir disso, a campanha visa levar mais informações sobre o diagnóstico, tratamentos e cuidados necessários frente a esse cenário, visto que, grande parte dos homens não têm o hábito de cuidar da própria saúde. Além disso, o projeto combate o preconceito em torno dos exames preventivos, a partir da disseminação da informação por meio de campanhas educativas e ações interativas.
Fábio Pizzamiglio, vice-presidente de marketing do Juventude, compreende a importância e o papel do clube em abordar ativações como essas, de grande impacto social.
- Trabalhamos intensamente em pautas sociais com o intuito de utilizar a marca Juventude para impulsionar estas ações, buscando sempre a conscientização e o efeito para estas causas.Após a abertura do evento, que ocorreu no Salão Nobre Walter Dal Zotto, os integrantes do projeto e membros da diretoria da AAPECAN realizaram um tour pelo estádio Alfredo Jaconi, guiado pela historiadora do clube, Bárbara Lauxen.

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