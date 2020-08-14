futebol

Juventude quer manter a liderança da Serie B diante do Paraná

Tricolor e Jaconero se enfrentam nesta sexta-feira, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), na Vila Capanema...
LanceNet

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 21:36

Crédito: (Rodrigo Sanches/Paraná
Na Vila Capanema, Paraná e Juventude encerram a rodada de sexta-feira da Série B, a partir das 21h30 (Horário de Brasília).Como chegam
Na rodada passada, o Tricolor conseguiu um triunfo na bacia das almas e com direito a gol contra. Motivo que deu ânimo a comissão técnica e elenco, que pretendem se apresentar melhor diante do Juventude.
O desfalque fica por conta do atacante Gustavo Mosquito, que pertence ao Corinthians e foi solicitado o retorno pelo time paulista. As opções ficam por conta de Wandson e Thiago Alves.
Se o Tricolor chega ao jogo instável, o Juventude é o líder da Série B. Com 100% de aproveitamento, o Jaconero quer aproveitar do bom momento e buscar outro triunfo fora de casa.
Prováveis Escalações:
Paraná: Alisson; Paulo Henrique, Thales, Fabrício e Jean; Jhony Douglas, Higor Meritão, Gabriel Pires e Renan Bressan; Thiago Alves (Wandson) e Raphael Alemão.
Juventude: Marcelo Carné; Luis Ricardo, Augusto, Reynaldo e Hélder; João Paulo, Gustavo Bochecha, Gabriel Bispo e Renato Cajá; Breno Lopes e Dalberto.

