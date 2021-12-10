Juventude permanece na Série A para 2022 com planejamento modesto e dentro dos limites

Com a vitória sobre o Corinthians, na última quinta-feira (09), o Juventude chegou aos 46 pontos e garantiu a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, competição que o clube não disputava desde 2007, fazendo a alegria dos mais de 18 mil torcedores presentes no estádio Alfredo Jaconi. Na 15ª colocação, o alviverde atingiu o objetivo traçado pela diretoria no início da temporada. O presidente do clube, Walter Dal Zotto, detalha o trabalho feito em 2021 para conquistar a manutenção.

- Após garantir o acesso na Série B, conseguimos fechar o acordo com a TV aberta, que garantiu uma receita importante em nossa trajetória. Por outro lado, esse montante começou a ser utilizado próximo ao início do campeonato. Com isso, construímos um projeto para conseguir atrair os jogadores para jogarem no Juventude. Mas no fim, conseguimos alcançar o nosso maior objetivo. O sentimento de gratidão a todos os envolvidos nessa temporada.

Entre altos e baixos, o clube contou com a força da torcida para escapar da degola. Desde o retorno do público nos estádios, o Ju disputou 7 jogos no Alfredo Jaconi, com 4 vitórias e 3 empates. Nas duas últimas partidas como mandante, todos os ingressos foram comercializados para o público.

- A volta do torcedor foi fundamental nesses últimos jogos, o torcedor jogou junto, empurrou o time para que nós conseguíssemos concretizar esse sonho de permanecer na primeira divisão. Para 2022, vamos conseguir fazer um planejamento com mais tranquilidade, e esperamos ter mais acertos que erros para seguir comemorando com a torcida - afirmou Walter.

Em 2021, a diretoria promoveu diversas melhorias no estádio para disputar a elite. O clube instalou cadeiras com novos assentos, adicionou refletores de LED e trocou completamente o gramado, que passou a ser elogiado por diversos treinadores e virou referência na Série A.- O Juventude tem a menor folha dos 20 clubes que disputaram a Série A, foi um desafio enorme. Além disso, utilizamos partes dos recursos para equilibrar as finanças e realizar novos investimentos. A temporada terminou de forma satisfatória, conseguimos cumprir com os objetivos traçados e deixar o clube na Série A - completou o presidente sobre as dificuldades enfrentadas.