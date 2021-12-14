Juventude nega sondagem do São Paulo pelo atacante Sorriso

O São Paulo segue no mercado em busca de atacante para a próxima temporada. Nesta segunda-feira (13), surgiu o nome do atacante Sorriso, do Juventude, que inclusive marcou na derrota por 3 a 1 para o Tricolor, no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Em contato com a reportagem do LANCE!, pessoas ligadas ao Juventude negaram uma sondagem do São Paulo pelo atacante, conforme publicou o 'GE'. Nesta temporada, Sorriso atuou em 50 jogos, contribuindo com quatro gols e quatro assistências.

O São Paulo busca um jogador que atue pelas pontas do ataque, conforme dito por Rogério Ceni em entrevista coletiva após a derrota para o América-MG. Sem muito dinheiro em caixa, o Tricolor procura atletas que possam entregar em campo, mas que não necessitem de um grande investimento. Sorriso tem contrato com o Juventude até o final de 2023 e é um dos destaques da equipe gaúcha, que conseguiu a manutenção na Série A do Campeonato Brasileiro. Recentemente, São Paulo e Juventude realizaram uma transação, quando Paulinho Boia, emprestado pelo Tricolor ao clube gaúcho, foi vendido para o futebol europeu. As diretorias mantém uma boa relação.