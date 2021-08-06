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Juventude lança a plataforma 'Embaixador Jaconero' buscando se aproximar dos torcedores

Clube quer uma relação mais forte com quem vibra nas arquibancadas...
LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2021 às 18:20

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 18:20

Crédito: Divulgação/Juventude
Nesta sexta-feira (06), o Juventude lançou o 'Embaixador Jaconero'. A plataforma de Member Get Member, estratégia na qual torcedores indicam amigos e recebem bonificações, foi elaborada para inovar e alavancar ainda mais o quadro social do clube.
Em parceria com O Embaixador FC, canal de captação de novos sócios para clubes do futebol brasileiro, a proposta do clube é de aumentar o engajamento de sócios e torcedores através de táticas de relacionamento permanente com multicanais, desafios e gamificação.Em meio a pandemia de Covid-19, a instituição pensou em uma alternativa para os sócios com experiência vivenciais e inovadoras. O vice-presidente de marketing do Juventude, Fábio Pizzamiglio, comenta.
- O Juventude sempre será do tamanho de sua torcida e a ideia do programa embaixador Jaconero é mostrar isso. Esse programa de incentivo visa que cada sócio engaje mais torcedores para gerar uma rede de positiva ao clube e, ao mesmo tempo, que ele receba premiações e incentivos reais.- Para acessar a plataforma, o torcedor precisa realizar o cadastro, divulgar os planos, indicar amigos e convertê-los em novos associados. A cada matrícula efetivada, além de ajudar o Juventude, o ‘Embaixador’ garante uma comissão em dinheiro, além de poder trocar pontos por descontos nas suas mensalidades e produtos do clube - completou Pizzamiglio.

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