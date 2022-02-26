Juventude fica no empate contra Caxias e sai da zona de rebaixamento do Gauchão

Neste sábado (26), Juventude e Caxias fizeram um duelo bem equilibrado e movimentado, mas ficaram no empate por 0 a 0, no Estádio Alfredo Jaconi, pelo Campeonato Gaúcho.
Com o empate, o Caxias fica na terceira colocação com 12 pontos e na próxima rodada encara o Ypiranga, no sábado (5), às 19h (de Brasília). Já o Juventude saiu da zona de rebaixamento e agora está em décimo, com oito e agora se concentra na Copa do Brasil no meio de semana. O Juventude começou tendo mais a posse de bola e foi buscando meios de abrir o placar. Aos cinco minutos, Isidro Pitta fez o giro para cima da marcação, bateu forte e Marcelo Pitol defendeu. Logo depois, em cruzamento na área, a bola bateu em Paulo Miranda e o goleiro César impediu o gol contra.
Mais tarde, Capixaba tentou chute de fora e Zárate tentou de longe, mas mandou por cima. Na reta final, o Caxias foi com tudo para o ataque. Matheuzinho recebeu e mandou chute de fora da área, para grande defesa de César. Em seguida, Marlon tentou de longe, Batista pegou a bola dentro da área e chutou mal.
A segunda etapa começou agitada, mas sem grande chances de gols. Uma boa oportunidade surgiu apenas aos 19 minutos, em cobrança de falta de Renan Siqueira e defesa de César. Logo depois, Diogo Sodré bateu da entrada da área, para nova intervenção do arqueiro.
Aos 31', Rafael Dumas tomou o seu segundo cartão amarelo e foi expulso. Logo depois, Willian Matheus também foi pro chuveiro mais cedo. Na reta final o Juventude foi com tudo para o campo ofensivo e teve boa chance com Pitta.FICHA TÉCNICA DA PARTIDAJuventude x Caxias
Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul-RSData/horário: 26/02/2022 - 16h30 (de Brasília)Árbitro: Daniel Nobre Bins (RS)Primeiro assistente: Jorge Eduardo Bernardi (RS)Segundo assistente: André da Silva Bittencourt (RS)Quarto árbitro: Jonathan Pinheiro (RS)Cartões amarelos: Paulo Miranda, Willian Matheus, Jadson (Juventude), Marlon, Rafael Dumas, Élton, Tiago Sales, Davi Lopes (Caxias)Cartões vermelhos: Rafael Dumas (Caxias), Willian Matheus (Juventude)
GOLS: -
Juventude - técnico: Eduardo BarrosCésar; Rodrigo Soares, Danilo Boza, Paulo Miranda e William Matheus; Élton (Ricardinho 11'/2T), Jadson e Mauro Zárate (Bassani 11'/2T); Capixaba (Ricardo Bueno 10'/2T), Guilherme Parede (Moraes 25'/2T) e Isidro Pitta.
Caxias - técnico: Rogério ZimmermannMarcelo Pitol; Marcelo, Thiago Salles, Rafael Dumas e Rennan Siqueira; Amaral (Davi Lopes 26'/2T), Marlon, Diogo Sodré e Matheuzinho (Gustavinho 40'/2T); França e Batista (Erik Cesar 32'/2T).