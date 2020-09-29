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futebol

Juventude e Operário-PR se enfrentam de olho no G4

Jaconero e Fantasma medem forças nesta terça-feira, a partir das 19h15 (Horário de Brasília), no Alfredo Jaconi...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 21:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 set 2020 às 21:24
Crédito: Divulgação
Um dos confrontos mais equilibrados da 12ª rodada da Série B acontece no Alfredo Jaconi, quando Juventude e Operário-PR se enfrentam a partir das 19h15 (Horário de Brasília).Como chegam
Após um início empolgante, o Jaconero perdeu o embalo e caiu de produção. Envolvido com a Copa do Brasil, o Juventude aparece apenas na 9ª colocação, com 16 pontos e precisa vencer dentro de casa para colar no G4.
Enquanto isso, o Operário-PR tenta reencontrar o eixo do início do torneio, onde chegou a sonhar com a liderança, mas atualmente é apenas o 7º colocado, com 17 pontos.
Prováveis Escalações:
Juventude: Marcelo Carné; Luis Ricardo, Wellington, Bareiro e Hélder; João Paulo, Gustavo Bochecha e Renato Cajá; Capixaba, Dalberto e Breno Lopes.
Operário: Thiago Braga; Sávio, Bonfim, Reniê e Julinho; Mazinho (Pedro Ken), Marcelo, Tomas Bastos e Jean Carlo; Lucas Batatinha e Roger.

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