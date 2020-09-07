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futebol

Juventude e Confiança abrem a 9ª rodada da Série B

Jaconero e Azulão medem forças a partir das 19h15 (Horário de Brasília), no Alfredo Jaconi...

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 18:35

LanceNet

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Publicado em 

07 set 2020 às 18:35
Crédito: Divulgação
Na noite de terça-feira, a partir das 19h15 (Horário de Brasília), Juventude e Confiança medem forças pela 9ª rodada da Série B, no estádio Alfredo Jaconi.Como chegam
Após algumas rodadas com tropeços e recheadas de empates, o Juventude voltou a vencer e respirou na classificação. Com 12 pontos conquistados, o Jaconero pode colar de vez no G4 e não quer desperdiçar mais pontos preciosos dentro de casa.
Aos poucos, o Confiança dá indícios que começa a entender a dinâmica da Série B. Após o triunfo diante do Vitória, o time de Sergipe conseguiu um empate diante do CSA, fora de casa.
Agora, a missão do Azulão é surpreender o Juventude, conquistar a primeira vitória como visitante e começar a alçar vôos mais altos no torneio.

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