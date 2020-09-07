Juventude e Confiança abrem a 9ª rodada da Série B

Crédito: Divulgação

Na noite de terça-feira, a partir das 19h15 (Horário de Brasília), Juventude e Confiança medem forças pela 9ª rodada da Série B, no estádio Alfredo Jaconi.Como chegam

Após algumas rodadas com tropeços e recheadas de empates, o Juventude voltou a vencer e respirou na classificação. Com 12 pontos conquistados, o Jaconero pode colar de vez no G4 e não quer desperdiçar mais pontos preciosos dentro de casa.

Aos poucos, o Confiança dá indícios que começa a entender a dinâmica da Série B. Após o triunfo diante do Vitória, o time de Sergipe conseguiu um empate diante do CSA, fora de casa.