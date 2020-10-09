Juventude e Brasil de Pelotas fazem 'jogo dos extremos' na Série B do Brasileirão

Crédito: Arthur Dallegrave/E.C. Juventude

Partida que tem uma carga de rivalidade histórica apesar de serem clubes de cidades diferentes, Juventude e Brasil de Pelotas se enfrentam no próximo sábado (10) às 11h no estádio Alfredo Jaconi.

A equipe mandante está em quarto lugar com 23 pontos ganhos e luta, rodada a rodada, para se manter no grupo dos clubes que garantem vaga a elite do futebol nacional em 2021. Algo que, com uma vitória no clássico, não apenas alimenta o objetivo como também ajuda no aspecto anímico.

Do outro lado da disputa, o Xavante vem de duas derrotas e, em 14º colocado tendo conquistado 15 pontos (apenas dois na frente do primeiro time dentro da zona de rebaixamento, o Figueirense), vê a parte baixa da tabela se tornar uma incômoda realidade cada vez mais próxima.

O goleiro Marcelo Carné e o lateral-direito Igor são os desfalques que o técnico Pintado precisará lidar para escalar o 11 inicial do Alviverde caxiense. O mais provável é que Luís Carlos e Luís Ricardo sejam os escolhidos, mas Samuel Santos também "briga" pela vaga na lateral.