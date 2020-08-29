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futebol

Juventude e Botafogo-SP abrem a rodada de sábado na Série B

Jaconero e Pantera se enfrentam a partir das 11h (Horário de Brasília), no Alfredo Jaconi...

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 21:56

LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2020 às 21:56
Crédito: Divulgação
A manhã de sábado promete ser quente no Alfredo Jaconi. A partir das 11h (Horário de Brasília), Juventude e Botafogo-SP abrem a jornada do fim de semana da Série B.Como chegam?
Embalado pela classificação na Copa do Brasil, o Juventude quer voltar a ter contato com o G-4 da competição e vê no Botafogo-SP o adversário ideal.
Nos últimos três jogos do torneio, o Jaconero conseguiu dois empates e uma derrota, desempenho que o coloca na 8ª posição.
Se o Juventude chega embalado, o Botafogo-SP vive uma realidade diferente. A irregularidade prejudica o desenvolvimento do time na classificação e deixa a Pantera na 10ª posição.
Para o duelo deste fim de semana, o técnico Claudinei Olivera não poderá contar com o zagueiro Jordan, o lateral Val, o meia Mateus Anjos e os atacantes Francis e Wellington Tanque.

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