Juventude e Botafogo-SP abrem a rodada de sábado na Série B

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A manhã de sábado promete ser quente no Alfredo Jaconi. A partir das 11h (Horário de Brasília), Juventude e Botafogo-SP abrem a jornada do fim de semana da Série B.Como chegam?

Embalado pela classificação na Copa do Brasil, o Juventude quer voltar a ter contato com o G-4 da competição e vê no Botafogo-SP o adversário ideal.

Nos últimos três jogos do torneio, o Jaconero conseguiu dois empates e uma derrota, desempenho que o coloca na 8ª posição.

Se o Juventude chega embalado, o Botafogo-SP vive uma realidade diferente. A irregularidade prejudica o desenvolvimento do time na classificação e deixa a Pantera na 10ª posição.