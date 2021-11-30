Juventude chama o torcedor para o estádio em duelo decisivo contra o RB Bragantino pelo Brasileirão

Nesta terça-feira (30), às 19h, o Juventude encara o Red Bull Bragantino no estádio Alfredo Jaconi em jogo fundamental na briga pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. O Jaconero bateu o adversário no primeiro turno da competição e visa repetir a dose para ganhar força na reta final do torneio.O Alviverde tem o mando de campo e o incentivo de seu torcedor como aliados nesse momento crucial no Brasileirão. Visando atrair os juventinos para o embate diante do Bragantino, o clube promoveu uma solicitação de liberação antecipada do expediente de trabalho para que os fãs encham o Alfredo Jaconi.

Para o duelo contra os paulistas, a diretoria reduziu o valor das entradas e disponibilizou até quatro ingressos extras por R$5 cada para qualquer sócio ativo. Os não-sócios podem adquirir as entradas por R$20 até às 23h desta segunda-feira. No dia do jogo, os tíquetes serão vendidos por R$50. Mais de 15 mil pessoas já garantiram presença na partida. De forma bem-humorada, o Ju postou nas redes sociais uma "solicitação" de saída antecipada ao expediente para convocar os fãs a participarem do Corredor Jaconero, festa tradicional para receber o ônibus dos jogadores.

- O apoio do torcedor será fundamental para ajudar o Juventude a alcançar os objetivos nessa reta final da temporada. Para o jogo contra o RB Bragantino, oferecemos condições especiais aos sócios para que a torcida faça uma grande festa no Jaconero - conta Fábio Pizzamiglio, vice de marketing do Juventude.

Com o acesso à Série A, o Juventude realizou diversas reformas para melhorar a estrutura do Alfredo Jaconi. As obras foram feitas visando a modernização da área de torcedores, jogadores, juízes e jornalistas. Além disso, o clube investiu no centro administrativo Plínio Backendorf, arquibancadas, gramados, sistema de som, vestiário dos árbitros, iluminação, entre outros.