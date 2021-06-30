Juventude anuncia novo uniforme três em homenagem a força do estádio Alfredo Jaconi para o clube

Crédito: Fotos: Fernando Alves

O Juventude está completando 108 anos de história e para comemorar, preparou surpresas exclusivas para o torcedor Jaconero. O clube apresentou a nova camisa três para a disputa da Série A do Brasileirão. Desenvolvida pela 19Treze, marca própria do clube, a camisa batizada de 'Alambrado' traz consigo a tradição e a força do estádio Alfredo Jaconi.Em evento de inauguração Quiosque do Ju, que foi inaugurado nesta terça-feira (29), apesar do rigoroso frio na serra gaúcha, houve fila de torcedores no estabelecimento para o lançamento das novas peças. A torcida também teve a oportunidade de rever alguns jogadores do elenco que participaram da comemoração, como o atacante Roberson, que se recupera de lesão, e o atacante Sorriso, revelação do clube gaúcho.

Predominantemente verde, a nova camisa três conta com detalhes em branco nas mangas e na gola, além de uma listra verde em tom mais escuro nos ombros. A grande novidade está na parte frontal, onde detalhes ao longo da camisa, também em tom de verde mais escuro, representam o imponente alambrado do estádio Alfredo Jaconi, além dos calções únicos do uniforme.A camisa de goleiro segue o mesmo layout, mas com a cor preta predominante e os detalhes do alambrado em verde. Assim como a camisa I e II, a 'Alambrado' terá suas versões com e sem patrocínio, nome e número.