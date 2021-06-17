Juventude anuncia novo patrocínio na camisa para a temporada

Crédito: Divulgação/Juventude

A diretoria do Juventude anunciou nesta quarta-feira (16), a assinatura de contrato com mais um patrocinador para 2021, a New Holland Agriculture, que já estampou a camisa na partida, contra o Palmeiras. A parceria com a multinacional está firmada até o fim da temporada.

Com dois acessos consecutivos, o Juventude está de volta à elite do Brasileirão. A garra da equipe gaúcha chamou a atenção da marca, que busca fortalecer e conectar o Agro com todos os segmentos da sociedade. A New Holland tem uma grande presença e uma relação muito forte com o Rio Grande do Sul, que é uma região produtora de tradição em várias culturas e tem contribuição significativa para o bom desempenho do Agronegócio brasileiro.- A New Holland é uma empresa referência no mercado e chega para nos ajudar neste ano tão importante. Estamos de volta à Série A, um dos campeonatos que proporcionam grande visibilidade a nível mundial e contar com essa grande parceira será de suma importância. Agradecemos a New Holland pela confiança - disse o presidente do clube, Walter Dal Zotto.