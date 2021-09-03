Juventude amplia números de sócios com aproximação do retorno dos torcedores aos estádios

Crédito: Fernando Alves/ECJuventude

O Juventude conquistou o acesso a Série A do Campeonato Brasileiro 14 anos depois de sua última participação. Com duelos equilibrados contra os grandes times da elite nacional e mantendo uma boa sequência de jogos, o time Jaconero tem mais um motivo para comemorar, mas fora das quatro linhas. Recentemente, o clube superou a marca de 5 mil sócios-torcedores.

Atualmente, já são 5.280 apaixonados pelo time que podem usufruir de vantagens exclusivas, e a possível volta do público aos estádios é um fator que interfere diretamente no aumento de associados.

O presidente do Juventude, Walter Dal Zotto Jr, já afirmou que é favorável a volta dos torcedores aos estádios, e que sócios com mensalidades em dia terão prioridade na compra de ingressos. Os times da série A decidiram que o retorno do público aos estádios acontecerá somente quando todas as cidades liberarem essa condição, para manter um equilíbrio técnico na competição.

- O retorno está próximo e, apesar de querermos ter o nosso torcedor de volta ao estádio, não iremos fazer isso enquanto não houver um movimento geral dos clubes. Estamos fazendo de tudo para que quando esse retorno realmente acontecer nós estejamos preparados para aderir - pontuou Walter Dal Zotto Jr.

O Juventude conta com dois tipos de modelos para que os torcedores possam se associar ao clube: o Jaconero Prata, que possui 70% de desconto em todos os jogos, e o Jaconero Ouro, que tem 100% de desconto em todos os jogos, além de poder levar até 3 convidados aos jogos com 70% de desconto.