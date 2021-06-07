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futebol

Juventude acerta com zagueiro Didi para a disputa do Brasileirão 2021

Zagueiro ex-Ferroviária chega ao Jaconero para agregar ao elenco na temporada...
LanceNet

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Publicado em 

07 jun 2021 às 17:48

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 17:48

Crédito: Divulgação/Juventude
Após término de contrato com a Ferroviária próximo ao fim do Campeonato Paulista, Didi acertou sua transferência para o Juventude nesta segunda-feira (7). O zagueiro de 30 anos assinou vínculo com o Jaconero até 10 de dezembro de 2021 e defenderá a equipe no Campeonato Brasileiro 2021.- Fico feliz em fazer parte de um clube com tamanha expressão no cenário do futebol brasileiro. Chego para somar e lutar pelos objetivos da equipe ao lado dos meus companheiros - disse o novo defensor do clube gaúcho.
Contratado pela Ferroviária para a disputa do Campeonato Paulista, Didi atuou em cinco oportunidades pelo time de Araraquara. Juntamente com o clube, o zagueiro chegou até as quartas de final da competição. Após o término de contrato com a equipe, o defensor seguiu se preparando fisicamente, na Praia Grande, litoral de São Paulo, para o restante da temporada.Além de defender as cores da equipe de Araraquara, o defensor acumula passagens por Audax, Guaratinguetá, Botafogo-SP e Guarani. Didi também atuou pelo Adanaspor (TUR), onde conquistou o título da Segunda Divisão Turca na temporada 2015/16.

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