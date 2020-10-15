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futebol

Juve pode pagar mais de R$ 2 bilhões por Mbappé, afirma jornal italiano

Velha Senhora envolveria Cristiano Ronaldo na negociação e português seria jogador do Paris Saint-Germain. Real Madrid é principal cotado para contratar o jovem francês...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 out 2020 às 11:37

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 11:37

Crédito: Mbappé e Cristiano Ronaldo podem estar envolvidos em uma operação na próxima temporada (FRANCK FIFE / AFP
A Juventus estuda quebrar o recorde de transferências no mercado do futebol e contratar Kylian Mbappé por 360 milhões de libras (R$ 2,6 bilhões), segundo o “Tuttosport”. A operação também levaria Cristiano Ronaldo para o Paris Saint-Germain na próxima temporada. As informações indicam que os italianos sabem que não conseguem acomodar os dois jogadores no mesmo plantel.O português tem contrato até 2022 com a Velha Senhora, mas já foi especulado para jogar no PSG. O futuro do francês no time de Thomas Tuchel também é incerto, uma vez que o atacante já manifestou o desejo de jogar no Real Madrid e também tem vínculo com seu clube até 2022.
A Juventus tenta atravessar a negociação, embora o PSG não esteja disposto a se desfazer de uma de suas principais estrelas. A crise financeira provocada pela pandemia da Covid-19 não deve fazer o mesmo efeito que causou nesta última janela de transferências e grandes contrações por altos valores podem ser recorrentes novamente.

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