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Juve oferece Ramsey ao Tottenham para reduzir folha salarial

De acordo com o 'The Sun', o meia galês, de 29 anos, foi oferecido ao time de
José Mourinho em resposta à crise instalada devido ao Covid-19...
LanceNet

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Publicado em 

14 jun 2020 às 12:33

Publicado em 14 de Junho de 2020 às 12:33

Crédito: Reprodução
Após ter deixado o Arsenal, Aaron Ramsey pode voltar para Inglaterra e vestir a camisa de um antigo rival. De acordo com o 'The Sun', o meia galês, de 29 anos, foi oferecido ao Tottenham, de José Mourinho, pela Juventus, que procura reduzir a folha salarial em resposta à crise instalada devido ao Covid-19.
Entretanto, o salário pode ser o principal problema para o acordo entre Ramsey e a equipe de Mourinho. Reduzir o salário ou negociar uma opção de compra mais baixa são soluções que podem facilitar um acordo.
Segundo o 'The Sun', Manchester United, Manchester City e Chelsea também estão atentos à situação do companheiro de equipe de Cristiano Ronaldo. E MAIS:

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