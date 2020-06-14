Juve oferece Ramsey ao Tottenham para reduzir folha salarial

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Após ter deixado o Arsenal, Aaron Ramsey pode voltar para Inglaterra e vestir a camisa de um antigo rival. De acordo com o 'The Sun', o meia galês, de 29 anos, foi oferecido ao Tottenham, de José Mourinho, pela Juventus, que procura reduzir a folha salarial em resposta à crise instalada devido ao Covid-19.

Entretanto, o salário pode ser o principal problema para o acordo entre Ramsey e a equipe de Mourinho. Reduzir o salário ou negociar uma opção de compra mais baixa são soluções que podem facilitar um acordo.