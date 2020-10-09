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futebol

Juve estreita relação com o Rennes visando contratação de Camavinga

Velha Senhora emprestou zagueiro Rugani ao time francês e diretor de futebol italiano pensa no jovem meio-campista para o futuro do elenco comandado por Andrea Pirlo...
LanceNet

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Publicado em 

09 out 2020 às 09:37

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 09:37

Crédito: Camavinga é o principal destaque do time do Rennes (Divulgação
O meio-campista Eduardo Camavinga está sendo monitorado pela Juventus, de acordo com o “Tuttosport”. Fabio Paratici, diretor esportivo da Velha Senhora, aproveitou as negociações que levaram o zagueiro Rugani para o Rennes com o objetivo de estabelecer pontes com a equipe francesa.
O dirigente tenta se aproximar de François-Henri Pinault, dono do clube francês, visando o futuro do elenco dirigido por Andrea Pirlo. O jovem de 17 anos chama muita atenção do futebol mundial após ter sido um dos protagonistas na campanha que fez o Rennes conquistar uma vaga direta na fase de grupos da Liga dos Campeões e ao marcar um gol com a seleção francesa na última quarta-feira.
Camavinga é alvo de muito interesse do técnico Zidane para o Real Madrid, mas irá enfrentar concorrentes no mercado. A boa relação que a Juventus está tentando estabelecer com o Rennes através do empréstimo de Rugani pode ser um passo importante para que o atleta vista a camisa da Velha Senhora no futuro.

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