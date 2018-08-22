Justiça norte-americana condena Marin a quatro anos de prisão

A juíza Pamela Chen, da Corte Federal do Brooklyn (Nova York, Estados Unidos), condenou José Maria Marin a quatro anos de prisão pelos crimes cometidos na época em que era presidente da CBF, entre 2012 e 2015. Além do confinamento, Marin terá de pagar uma multa de US$ 1,2 milhão (R$ 4,8 milhões).

José Maria Marin, presidente da CBF Crédito: Reprodução

Em dezembro de 2017, Marin foi considerado culpado em seis acusações: organização criminosa, fraude bancária nas Copas América, Libertadores e do Brasil e lavagem de dinheiro nas Copas América e Libertadores. Todos cometidos durante o período em que comandava a CBF.

O Departamento de Estado dos EUA alega que Marin causou mais de US$ 150 milhões em prejuízo com seus atos. Ele está detido na penitenciária do Brooklyn desde a sua condenação no final de dezembro passado.

Um relato feito pelo Departamento apresenta provas contra Marin, como transferências bancárias, gastos com cartões de crédito e testemunhas dos ex-executivos de TV. Os advogados do ex-dirigente esperavam que seria contado os 13 meses que Marin ficou preso. Porém, isso não acontecerá.