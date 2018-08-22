Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sujou

Justiça norte-americana condena Marin a quatro anos de prisão

Ex-presidente da CBF terá de pagar uma multa de R$ 4,5 milhões; José Maria Marin está preso desde maio de 2015 por envolvimento no caso FifaGate

Publicado em 22 de Agosto de 2018 às 19:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2018 às 19:13
A juíza Pamela Chen, da Corte Federal do Brooklyn (Nova York, Estados Unidos), condenou José Maria Marin a quatro anos de prisão pelos crimes cometidos na época em que era presidente da CBF, entre 2012 e 2015. Além do confinamento, Marin terá de pagar uma multa de US$ 1,2 milhão (R$ 4,8 milhões).
José Maria Marin, presidente da CBF Crédito: Reprodução
Em dezembro de 2017, Marin foi considerado culpado em seis acusações: organização criminosa, fraude bancária nas Copas América, Libertadores e do Brasil e lavagem de dinheiro nas Copas América e Libertadores. Todos cometidos durante o período em que comandava a CBF.
O Departamento de Estado dos EUA alega que Marin causou mais de US$ 150 milhões em prejuízo com seus atos. Ele está detido na penitenciária do Brooklyn desde a sua condenação no final de dezembro passado.
Um relato feito pelo Departamento apresenta provas contra Marin, como transferências bancárias, gastos com cartões de crédito e testemunhas dos ex-executivos de TV. Os advogados do ex-dirigente esperavam que seria contado os 13 meses que Marin ficou preso. Porém, isso não acontecerá.
Nesse mesmo julgamento, o júri popular também condenou Juan Angel Napout, ex-presidente da Conmebol e da Associação Paraguaia de Futebol, por organização criminosa e fraude bancária.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados