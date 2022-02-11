Justiça nega recurso e São Paulo deve pagar R$ 25 milhões a empresário

O São Paulo teve recurso negado pela Justiça no processo movido pelo empresário André Cury. O agente pede R$ 25 milhões por conta de um empréstimo realizado ao Tricolor para a compra do atacante Raniel. A negociação aconteceu em 2019. A informação foi publicada incialmente pelo UOL e confirmada no LANCE!. + Veja a situação do São Paulo no Paulistão 2022 e simule os próximos jogos

Cabe recurso do São Paulo no processo, mas mesmo com essa possibilidade, a dívida deve ser executada nos próximos dias. Caso o valor não seja quitado, o Tricolor pode ter bens penhorados e contas bloqueadas.

Em 2019, Cury emprestou R$ 13,7 milhões ao clube paulista para a conclusão da negociação de Raniel. A partir de 2020, o São Paulo realizou um acordo para o pagamento das dívidas de forma parcelada. No entanto, no ano seguinte, mais um acordo foi realizado, e a dívida não foi quitada. Com juros e correções monetárias, a dívida, que era de pouco mais de R$ 13 milhões, saltou para R$ 25 mi. São Paulo e André Cury ainda tiveram outro processo, desta vez pelas comissões de Ganso e Lucas Pratto, com valores de mais de R$ 12 milhões.