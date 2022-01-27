Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Justiça francesa bloqueia R$ 1,4 milhão de Benzema no caso de chantagem a Valbuena
futebol

Justiça francesa bloqueia R$ 1,4 milhão de Benzema no caso de chantagem a Valbuena

Atacante do Real Madrid foi condenado como cúmplice de chantagem a seu ex-companheiro de seleção francesa, Mathieu Valbuena
...

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 18:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jan 2022 às 18:12
A justiça francesa bloqueou 230 mil euros (cerca de R$ 1,4 milhão) de uma conta bancária de Benzema, jogador do Real Madrid. O francês foi condenado a pagar essa quantia por ter sido considerado cúmplice de chantagem a Mathieu Valbuena, ex-companheiro de seleção do atacante, com um vídeo íntimo.> Com tratamento conservador, Ansu Fati não fará cirurgia; retorno ao Barcelona deve ser em dois meses
Benzema e os outros quatro acusados neste processo foram condenados a pagar, de forma solidária, uma quantia de 150 mil euros à Valbuena por danos morais. O atacante ainda deveria pagar mais 80 mil euros em custos legais do ex-companheiro. Sendo assim, uma quantia de 230 mil euros.
Essa quantia de 230 mil euros não foi paga por Karim Benzema. Assim, no dia 21 de janeiro, Valbuena solicitou à Justiça francesa o embargo deste valor de uma conta na França em nome do atacante, o que bloqueou parcialmente a conta bancária.
- Pedimos um pagamento amigável que nunca aconteceu. Então, passamos para a próxima fase - revelou o advogado de Valbuena, Paul-Albert Iweins, à agência de notícias AFP. Benzema foi condenado no dia 24 de novembro de 2021 pela Justiça francesa por considerar que o atacante do Real Madrid ‘estava pessoalmente envolvido’ no caso de chantagem, ocorrido em outubro de 2015. Vale lembrar que pelo envolvimento no caso, Benzema ficou de fora das convocações à seleção francesa por cinco anos, sendo chamado para retornar no ano passado.
Crédito: BenzematemcontabancáriaparcialmentebloqueadapelocasodechantagemaValbuena(Foto:FRANCKFIFE/POOL/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
A série de ataques que fez Reino Unido classificar antissemitismo como 'emergência de segurança nacional'
Imagem de destaque
Shakira antes de Copacabana: estrela já fez show a R$ 5 em Uberlândia e foi jurada da Banheira do Gugu
Imagem de destaque
Derrota histórica de Lula, vitória da oposição, tensão com Senado: como imprensa internacional noticiou rejeição a Messias

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados