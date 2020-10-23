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Justiça extingue ação que pedia afastamento de Leco e presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo

Ação cível foi movida pelo conselheiro Dênis Ormrod, alegando que houve gestão temerária, mas juíza responsável pelo caso não acatou o pedido...
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Publicado em 

23 out 2020 às 17:01

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 17:01

Crédito: Presidente Leco encerra sua gestão no fim deste ano (Foto : Luis Moura / WPP
A Justiça extinguiu a ação cível movida pelo conselheiro do São Paulo Dênis Ormrod, que solicitava o afastamento do presidente Leco e do presidente do Conselho Deliberativo, Marcelo Pupo. Responsável pelo caso, a juíza Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo alegou que a decisão precisa ser tomada com base no Estatuto Social do clube do Morumbi.
O pedido de afastamento estava baseado em suposta violação do Estatuto do São Paulo e também do cumprimento da lei do Profut, sob a argumentação de gestão temerária. A juíza entendeu que o caso não cabe ao sistema judiciário e, por isso, decidiu pela extinção do processo. O documento foi assinado na última sexta-feira e, portanto, não há o risco da atual gestão do São Paulo não encerrar seu mandato ao fim desta temporada. As informações são do UOL Esporte.
O conselheiro Dênis Ormrod ainda pode recorrer da decisão, mas por enquanto se responsabilizará pelos gastos do processo e honorários dos advogados envolvidos no caso. A soma a ser paga está na casa dos R$ 5 mil.

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