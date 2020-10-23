Justiça extingue ação que pedia afastamento de Leco e presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo

A Justiça extinguiu a ação cível movida pelo conselheiro do São Paulo Dênis Ormrod, que solicitava o afastamento do presidente Leco e do presidente do Conselho Deliberativo, Marcelo Pupo. Responsável pelo caso, a juíza Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo alegou que a decisão precisa ser tomada com base no Estatuto Social do clube do Morumbi.

O pedido de afastamento estava baseado em suposta violação do Estatuto do São Paulo e também do cumprimento da lei do Profut, sob a argumentação de gestão temerária. A juíza entendeu que o caso não cabe ao sistema judiciário e, por isso, decidiu pela extinção do processo. O documento foi assinado na última sexta-feira e, portanto, não há o risco da atual gestão do São Paulo não encerrar seu mandato ao fim desta temporada. As informações são do UOL Esporte.