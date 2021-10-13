Justiça espanhola obriga zagueiro do Bayern de Munique a ir para prisão por 10 dias

Crédito: CHRISTOF STACHE / AFP

Campeão da Nations League com a França no último domingo, o zagueiro Lucas Hernández, do Bayern de Munique, está com problemas com a Justiça da Espanha. De acordo com a imprensa local, um tribunal de Madri pediu a prisão do atleta por descumprir uma ordem judicial.Em 2017, quando atuava pelo Atlético de Madrid, Lucas Hernández foi acusado de agredir a namorada após uma briga. O jogador chegou a ser detido na época e a Justiça ordenou que o atleta prestasse serviço comunitário, o que não aconteceu.

+ Veja a tabela e os jogos da BundesligaSegundo o jornal "As", o Tribunal Criminal 32 de Madri ordenou que Lucas Hernández se apresente no dia 19 de outubro, próxima terça-feira, onde seguirá para um centro penitenciário e permanecerá por dez dias. O portal diz ainda que a defesa do zagueiro entrou com um recurso contra a decisão.

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