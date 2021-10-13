Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Justiça espanhola obriga zagueiro do Bayern de Munique a ir para prisão por 10 dias
futebol

Justiça espanhola obriga zagueiro do Bayern de Munique a ir para prisão por 10 dias

Lucas Hernández, de 25 anos, foi acusado de agredir a namorada em 2017, mas descumpriu ordem judicial na sequência. Atleta foi campeão da Nations League no último domingo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 out 2021 às 14:08

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 14:08

Crédito: CHRISTOF STACHE / AFP
Campeão da Nations League com a França no último domingo, o zagueiro Lucas Hernández, do Bayern de Munique, está com problemas com a Justiça da Espanha. De acordo com a imprensa local, um tribunal de Madri pediu a prisão do atleta por descumprir uma ordem judicial.Em 2017, quando atuava pelo Atlético de Madrid, Lucas Hernández foi acusado de agredir a namorada após uma briga. O jogador chegou a ser detido na época e a Justiça ordenou que o atleta prestasse serviço comunitário, o que não aconteceu.
+ Veja a tabela e os jogos da BundesligaSegundo o jornal "As", o Tribunal Criminal 32 de Madri ordenou que Lucas Hernández se apresente no dia 19 de outubro, próxima terça-feira, onde seguirá para um centro penitenciário e permanecerá por dez dias. O portal diz ainda que a defesa do zagueiro entrou com um recurso contra a decisão.
+ GALERIA: Veja os 30 finalistas à Bola de Ouro 2021
Lucas Hernández, de 25 anos, deixou o Atlético de Madrid em 2019 para reforçar o Bayern de Munique. Os alemães pagaram 80 milhões de euros (R$ 350 milhões à época), valores que o colocaram como o segundo defensor mais caro do mundo na ocasião. Em 2018, o atleta foi campeão mundial com a França.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bayern de munique
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Crea aponta falhas em detonação para obra de ponte que danificou casa no ES
Imagem de destaque
Ex de Ivete Sangalo, Daniel Cady fala sobre a cantora
Imagem de destaque
4 erros financeiros que podem fechar a sua empresa no primeiro ano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados