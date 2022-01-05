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Justiça bloqueia prêmio do Brasileiro conquistado pelo Atlético-MG para quitar dívida com André Cury

Empresário de jogadores move uma ação contra o clube mineiro...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2022 às 18:32

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 18:32

A Justiça mandou bloquear parte do prêmio de R$ 33 milhões que o Atletico-MG levou após a conquista do Campeonato Brasileiro. O motivo do bloqueio é por uma dívida do Galo com o empresário de jogadores André Cury, credor e que move uma ação contra o clube.
Cury pediu a retenção para receber comissões pela contratação do atacante Franco Di Santo, que chegam a R$ 1,4 milhão. Mas o débito com o agente é maior, ultrapassando os R$ 52 milhões. A decisão foi publicada nesta quarta-feira pelo juiz Carlos Goldman, da 39ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo. O magistrado determinou, inclusive, que a CBF seja intimada para recolher a quantia em conta judicial. O Atlético ainda não se pronunciou sobre o caso.
Crédito: Agranaalvinegrapelaconquistadotítulobrasileironãopodeserusadaporenquanto-(Foto:RicardoRimoli/LANCEPRESS!

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