Justiça autoriza o Cruzeiro a concentrar as dívidas em uma "conta" e prevê 10 anos para quitar débitos

O Cruzeiro conseguiu uma importante vitória fora dos gramados para conseguir funcionar melhor no seu dia a dia. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG) acatou o pedido da Raposa para concentrar todas as cobranças judiciais contra o clube, evitando bloqueios que travam o funcionamento do clube. O Judiciário deu um prazo de 60 dias para que clube apresente um plano de pagamento aos credores.

Com esse benefício concedido pela Justiça, o Cruzeiro espera escalonar suas dívidas e conseguir por tudo em dia no prazo de 10 anos. De imediato, os bloqueios judiciais já estão suspensos, podendo assim, criar um condomínio de credores para quitar os débitos.O clube celeste usou como base em seu argumento a lei da SAF (Sociedade Anônima do Futebol), sancionada recentemente no Congresso Nacional. Dessa forma, o pedido do clube teve mais força para convencer os magistrados. A meta da Raposa é concluir o processo de migração para a SAF até dezembro. A decisão do TJ-MG impede que os credores penhorem bens ou façam pedidos de bloqueio de receitas para o pagamento de débitos. Agora, o clube tentará fazer o mesmo procedimento Tribunal Regional do Trabalho (TRT).