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futebol

Jussa após derrota: 'O resultado não diz o que foi o jogo'

Jogador do Leão acredita que o time pagou pela desatenção ao longo da partida contra o Vozão...

Publicado em 01 de Agosto de 2021 às 23:05

LanceNet

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Publicado em 

01 ago 2021 às 23:05
Crédito: Felipe Santos / Ceará SC
O domingo não terminou de maneira positiva para o Fortaleza. Após sair em vantagem contra o Ceará, o Leão sofreu a virada e perdeu por 3 a 1.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Na saída de campo, Jussa lamentou o resultado e espera a recuperação na sequência do torneio.
'O resultado não diz o que foi o jogo. Estamos numa crescente, caímos de rendimento em cinco minutos. Temos muito pela frente no restante do Brasileiro’, declarou no Premiere.
Calendário
Na próxima rodada do Brasileirão, o Fortaleza mede forças contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

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