Jussa após derrota: 'O resultado não diz o que foi o jogo'

Crédito: Felipe Santos / Ceará SC

O domingo não terminou de maneira positiva para o Fortaleza. Após sair em vantagem contra o Ceará, o Leão sofreu a virada e perdeu por 3 a 1.

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Na saída de campo, Jussa lamentou o resultado e espera a recuperação na sequência do torneio.

'O resultado não diz o que foi o jogo. Estamos numa crescente, caímos de rendimento em cinco minutos. Temos muito pela frente no restante do Brasileiro’, declarou no Premiere.

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