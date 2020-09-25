AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Jurgen Klopp rasga elogios para trabalho de Arteta no Arsenal

Técnico do Liverpool eligou o rival da próxima segunda-feira pelo Campeonato Inglês. Reds não venceram os Gunners nos dois últimos encontros entre as equipes...

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 10:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 set 2020 às 10:40
Crédito: Pela Supercopa da Inglaterra, time de Arteta venceu equipe de Klopp nos pênaltis (JUSTIN TALLIS / POOL / AFP
Dias antes do clássico entre Liverpool e Arsenal pelo Campeonato Inglês, o técnico Jurgen Klopp ressaltou o trabalho que Mikel Arteta tem feito sob comando dos Gunners. Nos últimos dois encontros entre as equipes, os Reds perderam o jogo pela Premier League e empataram o confronto da Supercopa da Inglaterra, embora tenham perdido o título nos pênaltis.
- Arteta mostrou em um curto período de tempo que pode ser um treinador excepcional. O time que ele montou agora, a estrutura é excepcional. Você pode ver equilíbrio entre defesa e ataque. Boa organização, mas com liberdade para os jogadores. Ele faz um trabalho impressionante. Ele mudou o clima no clube. Será um adversário duro.
Apesar dos elogios ao rival de segunda-feira, o comandante do Liverpool acredita que seu time possa sair vitorioso. Tanto Arsenal quanto Liverpool venceram as duas primeiras rodadas do Campeonato Inglês, além de terem se classificado na Copa da Liga Inglesa e buscam manter a boa fase.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que necropsias revelam sobre o risco de morte cardíaca entre fisiculturistas
Imagem BBC Brasil
Trump fala em 'vulnerabilidades chocantes' do sistem eleitoral às vésperas das eleições de meio de mandato dos EUA
Imagem de destaque
Com novo tarifaço de Trump e déficit fiscal crescente, Brasil chega à eleição mais importante do mundo em 2026 sem margem para erro, diz analista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados