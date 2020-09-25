Jurgen Klopp rasga elogios para trabalho de Arteta no Arsenal

Crédito: Pela Supercopa da Inglaterra, time de Arteta venceu equipe de Klopp nos pênaltis (JUSTIN TALLIS / POOL / AFP

Dias antes do clássico entre Liverpool e Arsenal pelo Campeonato Inglês, o técnico Jurgen Klopp ressaltou o trabalho que Mikel Arteta tem feito sob comando dos Gunners. Nos últimos dois encontros entre as equipes, os Reds perderam o jogo pela Premier League e empataram o confronto da Supercopa da Inglaterra, embora tenham perdido o título nos pênaltis.

- Arteta mostrou em um curto período de tempo que pode ser um treinador excepcional. O time que ele montou agora, a estrutura é excepcional. Você pode ver equilíbrio entre defesa e ataque. Boa organização, mas com liberdade para os jogadores. Ele faz um trabalho impressionante. Ele mudou o clima no clube. Será um adversário duro.