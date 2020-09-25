Jurgen Klopp rasga elogios para trabalho de Arteta no Arsenal

Dias antes do clássico entre Liverpool e Arsenal pelo Campeonato Inglês, o técnico Jurgen Klopp ressaltou o trabalho que Mikel Arteta tem feito sob comando dos Gunners. Nos últimos dois encontros entre as equipes, os Reds perderam o jogo pela Premier League e empataram o confronto da Supercopa da Inglaterra, embora tenham perdido o título nos pênaltis.
- Arteta mostrou em um curto período de tempo que pode ser um treinador excepcional. O time que ele montou agora, a estrutura é excepcional. Você pode ver equilíbrio entre defesa e ataque. Boa organização, mas com liberdade para os jogadores. Ele faz um trabalho impressionante. Ele mudou o clima no clube. Será um adversário duro.
Apesar dos elogios ao rival de segunda-feira, o comandante do Liverpool acredita que seu time possa sair vitorioso. Tanto Arsenal quanto Liverpool venceram as duas primeiras rodadas do Campeonato Inglês, além de terem se classificado na Copa da Liga Inglesa e buscam manter a boa fase.