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Jurgen Klopp não é favorável a paralisação do futebol inglês

Técnico alemão acredita que a Premier League pode seguir e que os clubes devem tentar proteger seus jogadores ao máximo. Klopp revelou esperar aumento de casos de Covid-19...
LanceNet

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Publicado em 

01 jan 2021 às 12:48

Publicado em 01 de Janeiro de 2021 às 12:48

Crédito: Klopp quer que Premier League não seja interrompida (Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / AFP
Em conferência de imprensa, o técnico Jurgen Klopp revelou não acreditar que o futebol inglês precise parar para conter os casos de Covid-19. A Premier League se vê no meio de uma polêmica por conta do aumento do número de atletas e pessoas envolvidas com os times contaminados e já teve que adiar partidas.- Eu acho que a competição pode seguir e eu acho que é importante, pois as pessoas querem assistir. Eu acredito que poderíamos continuar, mas não sou especialista e respeito qualquer decisão que for tomada nas próximas semanas. Vamos fazer o melhor para que o campeonato siga e acho que vai funcionar bem. Não estou surpreso com o aumento do número de casos e o ligeiro crescimento no futebol. É compreensível, mas fazemos de tudo para tentar proteger nossos atletas - afirmou o alemão.
> Veja a tabela da Premier League
O técnico do West Bromwich, Sam Allardyce, já admitiu ser favorável a uma paralisação do futebol, enquanto Gary Neville, ex-jogador e atual comentarista, não acredita que uma pausa iria surtir efeito positivo. Em 2020, os principais campeonatos europeus paralisaram por cerca de três meses após o primeiro surto do novo coronavírus.

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