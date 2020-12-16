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futebol

Jürgen Klopp monitora situação de Renato Sanches

Meio-campista português pode estar de saída do Lille para aliviar dívidas do clube francês...
LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2020 às 14:26

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 14:26

Crédito: Reprodução/Twitter
Renato Sanches está perto de jogar na Premier League novamente. De acordo com o "Le10Sport", o meio-campista português é monitorado por Jürgen Klopp para substituir uma possível saída de Wijnaldum.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
Wijnaldum está em final de contrato com os Reds e pode ser vendido para não perdê-lo de graça. Ele é pretendido pelo Barcelona, de Ronald Koeman. Para Klopp, Sanches seria o substituto ideal.Destaque do Lille na temporada, Renato Sanches atuou em 10 partidas e marcou um gol.

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