Jürgen Klopp monitora situação de Renato Sanches

Renato Sanches está perto de jogar na Premier League novamente. De acordo com o "Le10Sport", o meio-campista português é monitorado por Jürgen Klopp para substituir uma possível saída de Wijnaldum.

Wijnaldum está em final de contrato com os Reds e pode ser vendido para não perdê-lo de graça. Ele é pretendido pelo Barcelona, de Ronald Koeman. Para Klopp, Sanches seria o substituto ideal.Destaque do Lille na temporada, Renato Sanches atuou em 10 partidas e marcou um gol.