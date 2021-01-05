Jurgen Klopp explica problemas do Liverpool contra o Southampton

Após a derrota do Liverpool para o Southampton por 1 a 0 pela Premier League, o técnico Jurgen Klopp se mostrou frustrado com o desempenho da equipe que não vence há três rodadas. O treinador assumiu a culpa e explicou os motivos para que sua equipe não conseguisse mudar o jogo após sair perdendo aos dois minutos de partida.

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- É muito frustrante, porque é desnecessário, mas ainda acontece. Tivemos um início ruim, estávamos nas mãos do Southampton e entregamos o jogo nos primeiros minutos, pois depois não tivemos calma para criar oportunidades e reverter. Depois do intervalo, nós éramos dominantes nas áreas certas, tivemos momentos, mas a tomada de decisão não era boa. Erramos o último passe, só tivemos um chute no alvo. É nossa culpa e minha responsabilidade.