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futebol

Jurgen Klopp explica problemas do Liverpool contra o Southampton

Técnico alemão elencou diversos problemas que a equipe teve e está preocupado com o fato do time não ter marcado nenhum gol nas duas últimas partidas da Premier League...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2021 às 09:14

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 09:14

Após a derrota do Liverpool para o Southampton por 1 a 0 pela Premier League, o técnico Jurgen Klopp se mostrou frustrado com o desempenho da equipe que não vence há três rodadas. O treinador assumiu a culpa e explicou os motivos para que sua equipe não conseguisse mudar o jogo após sair perdendo aos dois minutos de partida.
> Veja a tabela da Premier League
- É muito frustrante, porque é desnecessário, mas ainda acontece. Tivemos um início ruim, estávamos nas mãos do Southampton e entregamos o jogo nos primeiros minutos, pois depois não tivemos calma para criar oportunidades e reverter. Depois do intervalo, nós éramos dominantes nas áreas certas, tivemos momentos, mas a tomada de decisão não era boa. Erramos o último passe, só tivemos um chute no alvo. É nossa culpa e minha responsabilidade.
O Liverpool volta a campo nesta sexta-feira para enfrentar o Aston Villa pela Copa da Inglaterra, mas depois terá duelo decisivo contra o Manchester United valendo vaga no topo do Campeonato Inglês. A equipe de Klopp, que tem o melhor ataque do torneio com 37 gols, não marca há dois jogos e tem uma partida a mais que os Diabos Vermelhos.

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