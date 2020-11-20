Jurgen Klopp evita polêmica sobre situação de Mohamed Salah

Crédito: Shaun Botterill/POOL/AFP

Na véspera da partida contra o Leicester, o técnico Jurgen Klopp evitou polemizar em torno da questão de Salah. O atacante egípicio foi flagrado na celebração do casamento do irmão, enquanto estava no Egito à serviço de sua seleção, mas foi diagnosticado com Covid-19 e desfalca a equipe de Anfield neste final de semana.

- Eu estava na Alemanha durante o verão, um amigo meu decidiu mudar uma festa por minha causa, cerca de 50 pessoas compareceram e decidi não ir no último minuto. Na Alemanha, era permitido naquele período, mas em outros países há mais pressão social sobre você e o casamento de um irmão é um momento muito especial. Meu jogadores são disciplinados. Eles sabem da situação, mas nem sempre funciona. O resto é entre Mo e eu.