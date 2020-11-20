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Jurgen Klopp evita polêmica sobre situação de Mohamed Salah

Jogador pegou Covid-19 após frequentar casamento de irmão quando estava no Egito em compromisso com sua seleção. Salah não joga diante do Leicester neste sábado...
LanceNet

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Publicado em 

20 nov 2020 às 11:42

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 11:42

Crédito: Shaun Botterill/POOL/AFP
Na véspera da partida contra o Leicester, o técnico Jurgen Klopp evitou polemizar em torno da questão de Salah. O atacante egípicio foi flagrado na celebração do casamento do irmão, enquanto estava no Egito à serviço de sua seleção, mas foi diagnosticado com Covid-19 e desfalca a equipe de Anfield neste final de semana.
- Eu estava na Alemanha durante o verão, um amigo meu decidiu mudar uma festa por minha causa, cerca de 50 pessoas compareceram e decidi não ir no último minuto. Na Alemanha, era permitido naquele período, mas em outros países há mais pressão social sobre você e o casamento de um irmão é um momento muito especial. Meu jogadores são disciplinados. Eles sabem da situação, mas nem sempre funciona. O resto é entre Mo e eu.
O camisa 11 viaja de volta para a Inglaterra nesta sexta-feira, apesar de ainda estar com a Covid-19, mas sua ausência está confirmada para o duelo contra os líderes do Campeonato Inglês. Caso Klopp decida manter um time ofensivo, o treinador pode iniciar o time com Firmino, Mané e Diogo Jota.

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