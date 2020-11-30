Jürgen Klopp comemora retorno dos torcedores aos estádios na Inglaterra

Crédito: OLI SCARFF / AFP

Com a liberação do governo inglês para que torcedores voltem a frequentar os estádios, o Liverpool se prepara para reencontrar seu torcedor no próximo fim de semana. Os Reds recebem o Wolverhampton, no domingo, em Anfield. Nesta segunda-feira, o técnico Jürgen Klopp comemorou a decisão.

+ Veja a tabela do Campeonato Inglês- Estou feliz pelos 2 mil sortudos que voltarão a experimentar o futebol ao vivo. Não se trata de nós ou da vantagem que temos com isso ou desvantagem. É um bom sinal de que tudo isso é possível e eu espero que seja apenas o primeiro passo - afirmou Klopp em coletiva.