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futebol

Jürgen Klopp comemora retorno dos torcedores aos estádios na Inglaterra

Liberação do governo britânico permitirá que clube receba 2 mil torcedores no Estádio de Anfield a partir do próximo fim de semana. Equipe encara o Wolverhampton no domingo...

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 15:11

LanceNet

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Publicado em 

30 nov 2020 às 15:11
Crédito: OLI SCARFF / AFP
Com a liberação do governo inglês para que torcedores voltem a frequentar os estádios, o Liverpool se prepara para reencontrar seu torcedor no próximo fim de semana. Os Reds recebem o Wolverhampton, no domingo, em Anfield. Nesta segunda-feira, o técnico Jürgen Klopp comemorou a decisão.
+ Veja a tabela do Campeonato Inglês- Estou feliz pelos 2 mil sortudos que voltarão a experimentar o futebol ao vivo. Não se trata de nós ou da vantagem que temos com isso ou desvantagem. É um bom sinal de que tudo isso é possível e eu espero que seja apenas o primeiro passo - afirmou Klopp em coletiva.
O governo britânico liberou que até 4 mil pessoas pudessem acompanhar os jogos, porém, dentro de determinadas "zonas". Os níveis estão divididos em três fases, com a primeira tendo liberação para 4 mil pessoas, a segunda, onde a cidade de Liverpool se encontra, com 2 mil e a terceira continua restrita.

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